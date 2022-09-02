Мариупольский исполнитель рассказал свою историю в новой песне «Крізь мене»
Лимонно-черничный сорбет… От одного только названия появляются слюнки. Хочешь научиться готовить такое лакомство собственноручно? Рецепт лимонно-черничного сорбета к твоим услугам!
Домашнее мороженое с клубникой — рецепт
Сорбет (щербет) – это разновидность мороженого, по факту – дробленый лед с натуральными фруктами. Поэтому такой десерт не только вкусный, а и низкокалорийный. Так что смело угощай сорбетом даже тех подруг, которые тщательно следят за фигурой!
Мы предлагаем тебе приготовить сегодня лимонно-черничный сорбет, ведь все необходимые ингредиенты можно легко найти в любом магазине!
1. Разбей яйца и отдели желтки от белков. Белки поставь в холодильник на 1, 5 часа.
2. Свари компот из 500 г черники и 500 мл воды, дай ему покипеть на медленном огне в течении 15 минут. Затем добавь 100 г сахара и дождись, пока он полностью растворится.
3. Сними с лимона цедру, измельчи ее и отмерь 1 ч. л. Из очищенного лимона выжми сок – должно получиться около 50-60 мл. Добавь цедру и лимонный сок к черничному сиропу и взбей получившуюся массу в блендере до появления пышной пены. Поставь в морозилку на 2 часа.
4. Достань наш почти готовый сорбет, добавь к нему 2 охлажденных белка и снова хорошенько взбей в блендере.
5. Выложи сорбет в формочки для мороженого и оставь в холодильнике на 10 минут. Готово!
6. Подавай десерт с листочками мяты и ягодами черники в красивых креманках! И пусть твое лето будет прохладным и вкусным.
Приятного аппетита!