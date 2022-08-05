Как приготовить фалафель: рецепт

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Фалафель – это растительные котлетки из нута. Чаще их едят те, кто отказался от мяса, ведь у нута много растительного белка. Однако на самом деле это блюдо нравится и мясоедам. Самое простое объяснение процесса приготовления – нут замачивают, варят до готовности, смешивают со специями и добавками. После измельчения лепятся небольшие шарики, которые обжариваются на сковороде, в духовке или во фритюре.
На первый взгляд приготовить фалафель – долго и сложно. однако это совсем не так. Новый канал тебе все объяснит. Рецепт фалафеля пошагово – в материале.
Фалафель классический рецепт
Ингридиенты:
Приготовление:
1. Нута замочить в 1 литре воды на 4-5 часов.
2. После перетереть нут в блендере в однородную массу.
3. Отдельно измельчить в блендере лук, чеснок, зелень. Смешать с нутовой пастой.
4. Яйцо взбить, добавить в общую массу.
5. Всыпать специи, тщательно перемешать и оставить на 30 минут.
6. Добавить муку, вымесить тесто и скатать из него шарики чуть больше грецкого ореха.
7. Обжарить в кипящем масле до золотистого цвета. Выложить на салфетку, чтобы стек лишний жир.
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