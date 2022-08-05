Чизкейк с ягодами: легкий рецепт пошагово

Настя Каменских воспела силу любви украинских женщин в новой песне «Коли мине війна»
Ну какое же лето без домашнего, легкого чизкейка? Этот десерт точно не оставит равнодушным ни тебя, ни твоих близких. Нежная текстура будет таять во рту, а игра вкусов захватит даже самого требовательного дегустатора. К тому же, лето — сезон ягод, и ты точно должна успеть насладиться им сполна. Поэтому скорее читай наш материал и беги в магазин за всем необходимым.
Печенье измельчи в крошку, растопи на водяной бане масло, смешай печенье с маслом, уложи в форму и поставь в холодильник примерно на час.
Для второго слоя смешай творог, сливки, ванильный сахар, обычный сахар. Взбей всю массу блендером.
Добавь к массе, растопленный горячей водой, желатин и взбей еще раз.
Залей в форму и поставь в холодильник, пока второй слой не застынет. На это может уйти около часа-полтора, если у тебя мощный холодильный.
Когда достанешь форму с застывшим вторым слоем, проймы ягоды.
Далее запарь желе, подожди пока оно немного остынет. Несколько ягод перетри в пюре, чтобы пустили сок и смешай их с желе.
Распредели ягоды уже на застывший второй слой и осторожно ложкой выливай на него желе. Если вылить сразу все из баночки, то ягоды могут некрасиво смешаться и даже больше — поплывет второй слой из-за теплого желе. Убери в холодильник.
Чизкейк должен постоять в холоде хотя бы часов 5, для того, что бы хорошенько застыть.
А потом бери и наслаждайся! Приятного аппетита! И, чтобы ты точно захотела его приготовить, смотри, что получилось у нас:
Кстати, такой чизкейк ты можешь приготовить и зимой, если сильно захочешь. Как это сделать? Например, правильно заморозить чернику или другую ягоду. Переходи по ссылке и узнавай все подробности.
Фото — iStock
Читай также:
Чизкейк: рецепт без выпечки с желе, творогом и печеньем