Новый канал>G.space>Новости

Рецепт домашнего зефира: пошаговый рецепт

рецепт зефира

Как приготовить зефир дома? Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Самое время побаловать себя полезными лакомствами. Записывай рецепт классического зефира и экспериментируй на кухне!

Домашний зефир: ингредиенты

Cейчас смотрят
  • яичный белок  — 3 шт.
  • сахар 250 г
  • вода — 100 мл
  • мед — 1 ст. л.
  • желатин 16 г
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • растительное масло —  ½  ч. л.
  • ароматизаторы — по желанию
  • красители — по желанию

Пирог с клубникой: вкуснейший рецепт от ведущей «Ревизор» Юлии Панковой

как приготовить зефир дома

Готовим домашний зефир пошагово:

  1. Желатин замочи в холодной воде на полчаса.
  2. Яичные белки смешай с лимонным соком и взбей с помощью миксера в плотную пену.
  3. В небольшой кастрюльке смешай сахар, воду и мед. Доведи до кипения и вари, пока смесь не будет напоминать светлую карамель.
  4. Отожми желатин и добавь его в полученную смесь. Перемешай до полного растворения.
  5. Влей получившийся сироп в белковую массу, постоянно помешивая, и взбивай до полной однородности.
  6. Добавь, если хочешь, красители и ароматизаторы.
  7. Выкладывать зефир лучше всего в силиконовую форму, предварительно смазанную растительным маслом.
  8. Наш зефир практически готов! Поставь формочки в холодильник на полтора часа, следи, чтобы сладость полностью «схватилась» и загустела.

пошаговый рецепт зефира

Готово! Приятного аппетита!

Фото: IStock

Читай также:

Гранола: рецепт приготовления идеального завтрака

gspace зефир лайфхак модные новости правильное питание рецепт
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь