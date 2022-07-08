Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 8 июля в День Семьи

Сегодня, 8 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 8 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 8 июля

8 июля 2022 – 135-й день войны россии против Украины. 189-й день года. Всемирный день борьбы с аллергией и День без драматизма.

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Какой сегодня день – 8 июля: национальные праздники

Сегодня в Украине – День семьи, который отмечается с 2012 года.

Также сегодня отмечают День Февронии-русальницы.

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События 8 июля в мире:

8 июля 52 до н. э. — принятая дата основания Парижа.

В этот день в 1497 году первая морская экспедиция из Европы в Индию отплыла из Лиссабона во главе с Васко да Гама.

8 июля 1709 года состоялась Полтавская битва — крупнейшее сражение Великой Северной войны.

В этот день 1889 года вышел первый номер газеты «The Wall Street Journal».

8 июля 1918 года в Киеве создан Государственный Сенат Украины.

8 июля 2011 — старт шаттла «Атлантис». Последний полёт шаттла «Атлантис», завершивший эксплуатацию кораблей системы «Space Shuttle».

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

По православному календарю сегодня День памяти святых Петра и Февронии, которые считаются у христиан покровителями семьи и брака.

День ангела сегодня – 8 июля

Сегодня именины празднуют Виргиния, Давид, Дементий, Денис, Евтропия, Ефросинья, Изабелла, Константин, Леонид, Ливия, Петр, Прокопий, Симон, Феврония, Федор и Феодора.

Приметы на 8 июля:

Считается, что если в этот день буде жарко, то и ближайший месяц погода будет знойной.

Сны в ночь с 7 на 8 июля могут оказаться вещими, так что будьте к ним внимательны.

Если слышно вдалеке гром, следующие дни будут дождливыми.

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Что нельзя делать 8 июля

В этот день нельзя ссориться, особенно – с любимыми.

Нельзя сквернословить и употреблять алкоголь.

8 июля не рекомендуется убирать дом, особенно подметать полы.

Не стоит также сегодня и выбрасывать вещи.

Что можно делать 8 июля

Сегодня в День семьи идеальный день для создания семьи: регистрации брака, начала отношений или подачи заявления в ЗАГС. Всё очень символично!

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Фото: IStock