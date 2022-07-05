Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 5 июля

Сегодня, 5 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 5 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 5 июля

5 июля – Международный день бикини, День освобождения городов Краматорска и Славянска от пророссийских террористов.

День освобождения городов Краматорска и Славянска от пророссийских террористов – памятная дата, которая отмечается ежегодно в день, когда 5 июля 2014 боевики сепаратистской группировки ДНР вместе с российскими террористами были вытеснены силами украинских военных, и над городами поднят флаг Украины.

События 5 июля в мире

1941 — в Кракове немецкой полицией арестован и депортирован в Берлин проводник Организации Украинских Националистов Степан Бандера.

— в Кракове немецкой полицией арестован и депортирован в Берлин проводник Организации Украинских Националистов Степан Бандера. 1954 — Элвис Пресли записал свою первую песню That’s All Right, Mama.

— Элвис Пресли записал свою первую песню That’s All Right, Mama. 1965 — в г. Калуш (Ивано-Франковская область) вступил в строй химически-металлургический комбинат.

— в г. Калуш (Ивано-Франковская область) вступил в строй химически-металлургический комбинат. 1965 — в г. Киеве начато строительство нового жилого массива Оболонь.

— в г. Киеве начато строительство нового жилого массива Оболонь. 1974 — в г. Лозанна (Швейцария) Украинская ССР подписала Всемирную почтовую конвенцию.

— в г. Лозанна (Швейцария) Украинская ССР подписала Всемирную почтовую конвенцию. 1985 — Сергей Бубка победил на международных соревнованиях по легкой атлетике в прыжках с шестом в Брюсселе с результатом 580 см.

— Сергей Бубка победил на международных соревнованиях по легкой атлетике в прыжках с шестом в Брюсселе с результатом 580 см. 1994 — в Институте подготовки кадров Службы безопасности Украины состоялся первый выпуск слушателей.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

5 июля — православные чтят память священномученика Евсевия.

День ангела сегодня – 5 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Василий, Геннадий, Юлиана.

Приметы на 5 июля:

Дождь в этот день обещает хороший урожай хлебов и льна.

Если на камнях появилась влага, жди дождя.

Вечером появилась роса — следующий день будет ясным.

Сон с 4 на 5 июля пустой. А вот сновидения, увиденное днем 5 июля, предвещает события, которые произойдут в скором времени.

Что нельзя делать 5 июля

Не стоит начинать важные дела до вечера — они не увенчаются успехом.

Сдерживайте эмоции и не поддавайтесь искушениям. Будьте осторожны на дорогах.

В этот день не стоит устраивать празднования и приглашать гостей.

Также сегодня нельзя осуществлять серьезные финансовые операции.

Фото: IStock