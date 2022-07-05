Каждая девушка хочет иметь подтянутую и упругую грудь красивой формы. Но с возрастом, после кормления грудью или резкого похудения грудь может опуститься. С такой проблемой сталкиваются женщины разного возраста. Даже в 20 лет грудь может опуститься, если девушка — обладательница большого размера. Правда, опускание и обвисание груди можно предупредить. Для этого всего лишь нужно регулярно выполнять несколько простых упражнений.

5 упражнений для упругой груди

1.Сжимание ладоней

Related video

Для этого упражнения тебе не понадобится дополнительное оборудование. Выполнять его можно сидя или стоя. Выпрями спину, разверни плечи и немного приподними подбородок. Соедини ладони перед грудью так, чтобы пальчики смотрела вверх, а локти образовывали прямой угол. Глубоко вдохни, а на выдохе сдави ладони с максимом усилий. Ты должна почувствовать напряжение в мышцах груди. Повторяй упражнение 15-20 раз с интервалом в 30 секунд.

Диета на 7 дней: меню на неделю для похудения

2.Классические отжимания

Отжимания можно выполнять с колен или ступней. В обоих случаях поставь руки на ширину плеч. Опускай туловище параллельно полу, руки должны образовывать прямой угол. В общем нужно сделать 3 подхода по 10-12 упражнений.

3.Жим гантелей лежа

Это упражнение можно выполнять лежа на коврике на полу или гимнастической скамейке. Возьми в руки гантели 1,5-2 кг и ляг, согнув ноги в коленях. Подними руки вверх, а затем опусти их, согнув в локтях до параллели с полом. Повтори 15-20 раз в 3 подхода.

Упражнения для похудения в домашних условиях: качаем все мышцы!

4.Разведение гантелей лежа

Для этого упражнения тебе снова понадобятся гантели весом 1,5-2 кг. Выполнять его лучше на скамье, чтобы проработать различные части груди. Ляг на скамью, держа руки с гантелями согнутыми у груди. Подними руки вверх так, чтобы ладони смотрели друг на друга. Одновременно опускай руки в стороны, удерживая пресс поясницей. Локти должны быть направлены вниз. Повтори упражнение 15-20 раз в 3 подхода.

5.Тяга гантелей стоя в наклоне

Возьми в руки гантели и наклоны корпус. При этом ноги должны быть немного согнутыми. Плотно прижми руки к туловищу и начинай тянуть гантели вверх, проворачивая кисти рук. Сделай таких три подхода по 15-20 раз.

Как накачать руки? Комплекс упражнений для девушек в домашних условиях

Всегда держи спину ровно и вслед за своей осанкой. Тогда и грудь тоже поднимется вверх.

Фото — iStock