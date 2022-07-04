Простые рецепты десертов: Как приготовить вкусный десерт дома

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Простые и недорогие рецепты десертов на каждый день

простые рецепты десертов

Как приготовить простые домашние десерты? В Интернете много рецептов, от которых разбегаются глаза. Но есть особые лакомства на каждый день, которые не только быстро готовятся, но и стоят бюджетно. Мы подготовили для тебя пошаговые рецепты недорогих десертов, которые оценишь и ты, и твои близкие. Ведь всегда хочется чего-то вкусненького к чаю.

Рецепт кекса за 5 минут

рецепт кекса в чашке

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Для приготовления вкусного шоколадного кекса на скорую руку тебе понадобится:

  • мука – 4 ст. л.
  • сахар – 4 ст. л.
  • какао – 3 ст. л.
  • яйцо – 1 шт.
  • молоко – 3 ст. л.
  • масло растительное – 1 ст. л.
  • разрыхлитель  – ¼ ч. л.
  • соль  — 1 щепотка.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты хорошенько перемешай в мисочке до полной однородности.
  2. Разлей получившуюся смесь в керамические чашки  и поставь в микроволновку.
  3. Включи её на полную мощность и установи таймер на 2 минуты.
  4. Достань кексы, тесто должно подняться. Если после приготовления оно оседает, значит кекс недостаточно пропекся, в следующий раз добавь 20-30 секунд времени для его приготовления.
  5. Перед подачей можешь посыпать кексы тертым шоколадом или орехами. Приятного аппетита!

Рецепт десерта в стакане

рецепт десерта в стакане

Для этого блюда тебе тоже не понадобится много ингредиентов:

  • сливочный сыр – 200 г
  • песочное печенье – 100 г
  • киви или клубника – 2 шт. (можно заменить любыми другими фруктами/ягодами)
  • сахар – 1  ст. л.
  • масло сливочное – 20 г
  • сливки – 30 мл

Итак, приступаем к приготовлению.

  1. Сливочный сыр смешай в мисочке со сливками, вилкой хорошенько разомни получившуюся массу.
  2. Печенье вместе со сливочным маслом взбей в блендере до максимальной однородности.
  3. Киви (это могут быть яблоки, апельсины, клубника – любые фрукты/ягоды) с сахаром и 3 столовыми ложками теплой воды слегка притуши в сковороде. Сироп должен немного загустеть.
  4. В стакан выкладываем слоями наш десерт: сначала печенье, затем – сыр, следом – слой фруктов. Дальше все сначала: печенье, сыр, фрукты, и так – пока не заполнится стакан.
  5. Украсить получившийся десерт можно кусочками фруктов или взбитыми сливками. Приятного аппетита!

Рецепт безе

рецепт безе

Воздушные «безешки» любят все: и взрослые, и дети. Покупные сладости содержат в себе массу консервантов, поэтому намного полезнее приготовить их самостоятельно. Тем более, это очень просто!

Тебе понадобятся:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 150 г
  • ванилин – 1 пакетик.

Приготовление:

  1. Аккуратно отдели белки от желтков.
  2. Венчиком (а еще лучше – миксером) взбей белки с сахаром и ванилином. Делать это нужно 5-7 минут – чтобы получившаяся масса загустела и тянулась за венчиком, как жвачка. Можно также разместить миску на паровой бане, тогда смесь получится нежнее!
  3. Получившуюся белковую массу аккуратно переложи в кондитерский мешок.
  4. Противень застели пергаментом для выпечки и на него аккуратно выдави «безешки».
  5. Духовку разогрей до 100 градусов и выпекай сладости 1,5-2 часа.

Нежное безе готово! Приятного аппетита!

Бананы в шоколаде

Простые рецепты десертов: Как приготовить вкусный десерт дома

Наверное, у каждого из нас хоть раз в жизни залеживалось пару бананов, которые начинали чернеть и есть их было уже не так приятно. Но в следующий раз не спеши их выбрасывать, а лучше приготовь вкуснейший десерт!

Тебе понадобится:

  • бананы — 4 шт.
  • арахис — 50 г
  • черный шоколад 50 г
  • масло растительное — для жарки
  • лайм — 1 шт.

Приготовление:

  1. Для начала измельчи шоколад и растопи его на водяной бане, либо в микроволновке.
  2. Арахис поруби пополам и обжарь на масле.
  3. Затем выжми сок лайма.
  4. Бананы нужно очистить, натереть соком лайма и пронизать на шпажки. Далее окуни на половину в шоколад,  посыпь орешками и дай шоколаду чуть застыть: сначала в комнате, а после в холодильнике.

Оригинальный десерт готов! Приятного аппетита.

Фото — iStock

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