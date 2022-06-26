Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 26 июня

Сегодня, 26 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 26 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 26 июня

По православному церковному календарю сегодня 26 июня чтят память мученицы Акилины Старшей.

В народе 26 июня – день Акулины-Гречишницы.

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26 июня в мире — Международный день в поддержку жертв пыток.

26 июня также — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

26 июня 2022 года также отмечают Всемирный день холода (World Refrigeration Day) и касается он не погоды, а холодильников. Неудивительно, что праздник приурочен ко Дню рождения ученого, лорда Кельвина.

А еще 26 июня – День рождения зубной щетки.

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События 26 июня в мире

26 июня 1875 года Льюис Кэрролл создал постановочную фотографию «Святой Георгий и дракон».

26 июня 1896 года в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) открылся первый в мире кинотеатр, действовавший постоянно. Он был рассчитан на 400 мест.

26 июня 1925 года состоялась премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка».

26 июня 1936 года свой первый полёт совершил первый прототип двухвинтовой машины Focke-Wulf Fw 61, первого в мире абсолютно удачного вертолёта.

26 июня 1997 года в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень».

День ангела сегодня – 26 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков.

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Что можно делать 26 июня

В этот день обычно всей семьей собирали землянику, к 26 июня она как раз обычно созревает.

Также 26 июня принято варить кашу, конечно, лучше всего – гречневу, отдавая дать Акулине-Гречишнице. Этой кашей обязательно нужно угостить всю семью и соседей, а также кашей делились с бездомными.

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Что нельзя делать 26 июня

26 июня по народным поверьям нельзя пить молоко, в этот день оно теряет свои полезные свойства.

Сегодня нельзя работать, иначе не будет урожая.

Не стоит 26 июня и в лес ходить, искусают комары.

Народные приметы на 26 июня

Если 26 июня будет много насекомых, ближайшая неделя обещает быть солнечной и ясной.

Если пчелы с самого утра улетели из улья, будет хороший урожай.

Много паутины 26 июня сулит сухую и жаркую погоду.

Радуга в этот день – к сильному ветру

Фото:м IStock