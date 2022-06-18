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Это вкусно! Рецепт домашнего мороженого с клубникой

рецепт клубничное мороженое

Прохладное мороженое в летний зной — именно то, что нужно. А если оно еще и клубничное… Мы подготовили для вас пошаговый рецепт домашнего мороженого с клубникой, который легко и быстро можно приготовить самостоятельно! Домашние будут в восторге!

Клубничное мороженое: рецепт

  • 300 г клубники,
  • 250 мл жирного молока,
  • 350 мл жирных сливок (33-35%),
  • 4 яичных желтка,
  • 120 г мелкого сахара

Приступаем к приготовлению!

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Поставь сливки в холодильник – им нужно время, чтобы охладиться.

Тщательно разотри желтки  с сахаром.

Молоко доведи до кипения, и маленькими порциями, постоянно помешивая, влей в желтково-сахарный сироп. Получившуюся смесь поставь на огонь  и вари, пока она не загустеет. Важно: молочно-желтковая масса не должна закипеть!

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Через 5-7 минут выключи конфорку и оставь смесь остывать. Через 20 минут поставь ее в холодильник на 50-60 минут.

Достань сливки и хорошенько взбей венчиком или миксером. Влей к ним  молочно-желтковую смесь и снова тщательно взбей. Это основа нашего мороженого! Поставь ее в морозилку на 1,5-2 часа.

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Наконец переходим к нашей изюминке, а точнее – к сочной клубничке! Ягоды промой и удали хвостики. Перебей клубнику в блендере с сахаром до консистенции пюре.

клубничное мороженое

Добавь получившуюся ягодную массу к охлажденной молочно-сливочной основе и снова взбей в блендере.

Поставь мороженое в холодильник на 2-3 часа, затем достань и опять-таки взбей в блендере. Процедуру повторяй каждые 3 часа, чтобы не образовывались ледяные кристаллы.

Когда масса станет максимально твердой, расколи ее ложкой или ножом, взбей в блендере и разложи по креманкам. Наше мороженное готово!

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Украсить десерт можно ягодами клубники, шоколадом и взбитыми сливками. Приятного аппетита, сладкоежки!

Фото — iStock

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