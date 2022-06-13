Как приготовить фалафель: рецепт

Фалафель – это растительные котлетки из нута. Чаще их едят те, кто отказался от мяса, ведь у нута много растительного белка. Однако на самом деле это блюдо нравится и мясоедам. Самое простое объяснение процесса приготовления – нут замачивают, варят до готовности, смешивают со специями и добавками. После измельчения лепятся небольшие шарики, которые обжариваются на сковороде, в духовке или во фритюре.

На первый взгляд приготовить фалафель – долго и сложно. однако это совсем не так. Новый канал тебе все объяснит. Рецепт фалафеля пошагово – в материале.

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Фалафель классический рецепт

Ингридиенты:

250 г нута

1 л воды

3 ст.л. булгура

5 зубчиков чеснока

1-2 луковицы

1 яйцо

1 пучок петрушки

3 ст.л. молотого кумина (зира)

1 ст.л. молотого кориандра

1 ч.л. порошка карри

¼ ч.л. чёрного молотого перца

¼ ч.л. кайенского перца

щепотка молотого кардамона

4 ст.л. муки

1 ч.л. соли

Приготовление:

1. Нута замочить в 1 литре воды на 4-5 часов.

2. После перетереть нут в блендере в однородную массу.

3. Отдельно измельчить в блендере лук, чеснок, зелень. Смешать с нутовой пастой.

4. Яйцо взбить, добавить в общую массу.

5. Всыпать специи, тщательно перемешать и оставить на 30 минут.

6. Добавить муку, вымесить тесто и скатать из него шарики чуть больше грецкого ореха.

7. Обжарить в кипящем масле до золотистого цвета. Выложить на салфетку, чтобы стек лишний жир.

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