Когда начнется новый учебный год 2022 в Украине: офлайн обучение будет точно

Когда начнется новый учебный год 2022? В Минобразования объявили актуальную информацию. Украина начнет учебный год в режиме офлайн уже в сентябре – что еще известно

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Замминистра образования и науки Андрей Витренко сообщил, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября. Образовательный процесс будет возобновлен в режиме офлайн, заявил он в эфире национального телемарафона:

«Хочу сообщить родителям, ученикам, студентам: 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн, и все дети, студенты, ученики должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профтехобразования».

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