Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 2 июня

Сегодня, 2 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 2 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в нашем материале.

2 июня 2022 – четверг. 99-й день войны России против Украины. 153-й день года.

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Именины 2 июня

В четверг, 2 июня, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей, а также Евгений.

События в мире 2 июня

455 год – вандалы захватывают Рим, после чего грабят его в течение двух недель;

1537 год — специальной буллой Папа Римский Павел III признает индейцев людьми с душами и запрещает превращение их в рабов;

1652 — под Батогом казацко-татарские войска под руководством Богдана Хмельницкого разгромляют армию Речи Посполитой во главе с М. Калиновским;

1851 год — штат Мэн (США) первым вводит на своей территории «сухой закон»;

1857 — Джеймс Гиббс из Вирджинии получает патент на однониточную стежковую швейную машинку;

1859 год – на острове Хонсю (Япония) основывают город Йокогама;

1896 год — итальянец Гульельмо Маркони получает патент на радио;

1918 — Немецкая империя и Австро-Венгерская империя юридически признают власть гетмана в Украине;

1924 год – американский Конгресс предоставляет гражданство всем американским индейцам;

1946 год – в результате проведенного в Королевстве Италия плебисцита ликвидируют монархию и провозглашают создание Итальянской Республики;

1953 год — проходит коронация Елизаветы II, королевы Великобритании;

2010 — депутаты Национальной ассамблеи Квебека единогласно принимают законопроект о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа и провозглашают День памяти жертв Голодомора.

Приметы на 2 июня

Утки часто ныряют – до дождей.

Многие шишки на елке – к хорошему урожаю огурцов.

Пчелы летают большим роем – к дождю, в одиночку – к сухой погоде.

Если утром много росы, на следующий день будет холодно.

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Что нельзя делать 2 июня

Если хотите, чтобы сбылся сегодняшний сон – не рассказывайте его никому.

В этот день нельзя есть рыбу.

Лечить зубы в этот день не стоит – такое лечение не будет удачным. Лучше отложить поход к стоматологу на другой день

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Фото: IStock