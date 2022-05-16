День вышиванки 2022: особенности узоров в Украине по областям (фото)

Вышиванка имеет огромное значение для каждого украинца не только как элемент праздничного, национального наряда, но и как составляющая украинского культурного достояния. История вышиванки имеет глубокие корни, ведь элементами вышивки украшалась еще одежда скифов, проживавших на землях современной Украины еще до нашей эры. В Киевской Руси также принято было носить вышитую одежду, о чем упоминаются тогдашние путешественники и историки. Украинский народ сквозь века пронес любовь к вышиванке и сохранил традиции вышивания одежды.

В каждом регионе Украины есть свои традиции вышивания, свой символизм элементов орнамента на одежде. Об особенностях узоров тебе расскажет Новый канал.

Когда День вышиванки в Украине в 2022 году?

День вышиванки отмечается в третий четверг мая. То есть в этом году День вышиванки приходится на 19 мая.

Этот праздник не привязан к государственному или религиозному празднику, он скорее символичен. В условиях войны с россией этот день становится еще более важным. Мы ведь еще раз можем напомнить о самостоятельной культуре и отличии от врага.

Во время войны никаких массовых мероприятий на 19 мая проводить не планируют. Однако каждый украинец, будь то в Украине или за рубежом, может надеть вышиванку и показать единство, силу и красоту украинского народа.

Виды узоров украинской вышиванки

Украинцы верили, что вышиванка является оберегом от всего плохого, что может произойти в человеческой жизни, и пытались закодировать в орнаменте счастье, удачу, жизнь и свободу. Почти в каждой украинской семье есть вышитая рубашка, но не все знают, что означают узоры на ней. Давай быстрее тебе расскажем!

Квадрат на вышиванке

Основные значения: благополучие, мир, достаток; земное поле.

Квадрат символизирует совершенство, гармонию, порядок. В украинской традиции один из символов земли. Духовно квадрат символизирует материю, а круг – символ совершенства. То есть, квадрат противоположен кругу. Квадрат – знак особого числа 4. Это четыре точки земного шара: стороны света; времена года; жизненные циклы; части суток.

Ромб на вышиванке

Основные значения: союз солнца и земли, плодородие.

Ромб связывают с плодородием человека и земли. Он состоит из двух треугольников, символизирующих мужское и женское начало. Ромб с точкой посередине означает засеянное поле, которое для наших предков означало благополучие и достаток. Ромбовидные узоры вышивали на свадебных рушныках и на свадебной одежде молодой. Одежду с вышитыми ромбами молодая женщина, забеременев, должна была носить до рождения ребенка.

Круг на вышиванке

Основные значения: символ солнца, божественная энергия, непрерывность бытия и вечность.

Круг, как символ солнца, происходит еще из языческой религии, где означает божественную, животворную энергию. Это тоже непрерывность бытия и вечность. Круг, как солнце с лучами, выходящими извне, дарит силу и энергию. В то же время лучи, обращенные внутрь – наоборот, забирают энергию, такой круг может символизировать пустоту.

Растительные мотивы на вышиванке

Основные значения: чистота, процветание рода и жизнь.

Растения чаще всего вышивают на Черниговщине. Далее расскажем подробнее о самых распространенных растительных мотивах в украинских вышиванках.

Цветы на вышитой рубашке означают отражение чистоты, процветание рода и жизни.

Калина символизирует любовь, богатство, красоту, материнство и потомство рода (куст – мать, ягоды – детишки). Поэтому ее часто можно встретить на свадебных нарядах и рушныках.

Ветви дуба вышивали на мужских рубашках как прообраз Перуна – бога молнии и грома.

Виноград означает семейное счастье.

Цветы мака помогали защититься от злого глаза.

Дерево жизни на вышиванке

Основные значения: красота, молодость, обновление души и тела; бессмертие, возрождение после смерти, плодородие.

Дерево жизни означает модель мироздания с тремя составляющими: подземное царство, земной мир и небесное царство. Дерево изображает корнями – прошлое, стволом – настоящее, кроной – будущее. В нем одновременно заложена истина единения трех миров и образ рода, продолжение жизни.

Сердце на вышиванке

Основные значения: символ преимущественно на свадебном платье для счастливой семейной жизни.

Сердце вышивали на свадебных платьях, чтобы семейная жизнь была счастлива.

Звезды на вышиванке

Основные значения: оберег от зла ​​и негатива, защищающий от болезней и бессилия.

Узоры звезд, сложенные в форму Алатырь – это орнамент, символизирующий связь человека с космосом. А сам алатырь – оберег от зла ​​и негатива, защищает от болезней и бессилия.

Шевроны на вышиванке

Основные значения: женская и мужская сущность, дух и материя.

Шевроны – это подобные треугольнику фигуры, однако они не имеют основания (незамкнутые). Те из них, которые обернуты вершиной вниз, означают женскую или материальную сущность, лоно; вершиной ввысь – мужскую, духовную сущность. Шеврон с точкой пересечения линий наверху считается одним из древнейших орнаментальных знаков, который встречался еще в рисунках палеолита и означал гору или землю. Древние образцы вышитых полотенец с символами шевронов были найдены, в частности, на Черниговщине.

Волнистые линии на вышиванке

Основные значения: вода, дождь, время и эволюция Вселенной.

Волнистые линии, сигмы, зигзаги связывают с водой. Рисунок вертикально расположенных параллельных зигзагов обозначал падающий сверху дождь, а горизонтальные зигзагообразные или прямые линии могли символизировать небесную влагу. Фигура спирали также означала время и циклическое движение солнечного диска.

Крест на вышиванке

Основные значения: оберег от злых духов.

Крест является одним из наиболее распространенных знаков в мировой культуре в целом. Он символизирует идею центричности, а не разграничения пространства, в отличие от квадрата и круга. Прямой крест – символ Творца, Солнца, мужского начала; косой крест – женское начало, Луна.

Сварга на вышиванке

Основные значения: символ солнечного культа, домашнего очага, семейного счастья.

Этот узор (сварга) известен под названием свастика – это тот же крест, но в движении. Наши предки верили в его волшебную силу. У давних украинцев он ассоциировался с силой домашнего очага, семейным счастьем. Сварга – давний, энергетически очень сильный знак.

Полная рожа, или восьмилучевая звезда на вышиванке

Основные значения: сочетание женского и мужского начал, дающего жизнь всему.

Восьмилучевая звезда — фигура состоит из прямого и косого крестов и означает объединение мужского и женского начал. Этот символ часто называют Звездой Богородицы и вышивают на иконах Девы Марии.

Кривой танец или бесконечник на вышиванке

Основные значения: жизненный путь, символ вечного бытия, силы и энергии.

Бесконечник использовали на территории Украины еще 20 тысяч лет назад. Более мягкие изгибы этого узора ассоциируют с водой, гармоничным течением жизни. Он образует «вечный» бесконечный орнамент, который снится, как нить судьбы, но всегда возвращается к первоисточнику. Он изображает жизненный путь и является символом вечного бытия. Бесконечником чаще всего украшали мужские сорочки, символизируя на них силу и жизненную энергию.

Особое внимание при выборе вышитого наряда нужно уделить и цвету. Белый, конечно, символизирует чистоту и целомудрие, красный – признак жизненной силы, зеленый – природы и жизнь, синий – воды и неба.

Ключи на вышиванке

Основные значения: путь к совершенству, плодородию, оплодотворению.

Ключи в разных регионах Украины называют по-разному. На Подолье говорят «гесики», а в других местах – «ужи». Одежда с ключевым символом способна оберегать энергетику человека от негативных воздействий. В древности для нашего народа этот символ означал змею, ассоциировавшуюся с водой. Змей, как телохранитель подземного мира, символизировал мужскую сущность, плодородие и оплодотворение. На дождливом небе он появлялся в виде молнии.

Узоры вышиванок по областям Украины

Каждый регион Украины может похвастаться своими уникальными вышиванками. Они отличаются фасонами, цветом, способом вышивания, орнаментом и узорами.

Волынская область. Здесь вышиванкам присущи четкие, геометрические узоры. Такие композиции выглядят просто, но изысканно. На бело-сером полотне вышивают красной нитью. На юге области предпочитают растительные мотивы.

Львовская область. В этом регионе любят совмещать сразу несколько разных узоров. На белом полотне разливаются геометрические орнаменты, создающие непринужденный легкий вид одежды. Чтобы вышитые элементы выделялись и становились объемными, между узорами оставляют чистое полотно.

Закарпатская область. Здесь украинцы не ограничивали себя в выборе цветов, но наиболее распространенными были красные и черные краски. А вышивали зигзагообразной формы так называемые «каракули» или же кривули. Рубашку этого региона можно встретить как многоцветную, так и вышитую только белыми нитями.

Ивано-Франковская область. Вышивка этого региона считается самой богатой в отделке и исполнении. Цветовую гамму применяют разную так же как и орнаменты.

Ровенская область. На льняном белом полотне также основополагающей была белая нить узора. Рубашка почти не имела всевозможных дополнений и цветных украшений.

Житомирская область. Для вышивки этого региона были характерны мелкий крестик и «занизывание» – так вышивают на Житомирщине. Красный с черным или синим цветом полностью покрывают рукав рубашки. Самым распространенным мотивом является розетка и ритмичный повтор простого узора – ломаных линий, восьмиугольных звезд, ромбов и прочего.

Хмельницкая область. Грубой нитью в технике крестика вышивали рубашки в Хмельницкой области. Господствующим цветом был черный, редко его совмещали с вкраплением красного или вишневого.

Винницкая область. Вышиванки имели богатую цветовую гамму. На каждой рубашке можно увидеть в узоре определенный господствующий цвет. Здесь мастерски совмещали едва ли не все техники и стили изображения элементов: низ, крестик, вышивка росписью, настилку, вырезку, разнообразные виды сетей.

Тернопольская область. Рубашки отличаются выразительным рельефным узором. Орнаменты вышивали хлопчатобумажными нитями сгущенными стежками. Цветными хлопчатобумажными нитями обводили определенные узоры вдоль всего рукава рубашки. Особенно известны вышиванки из города Борщев. Они отличаются густо вышитыми рукавами, обычно вышитыми черным цветом. Здесь его связывают с черными страницами истории края – на него часто нападали турки и татары.

Киевская область. На Киевщине вышивали геометрические узоры растений в белых, кораллово-красных или черных красках. Предпочтение отдавали белому с вкраплениями зеленого и красного. На вышиванках красовались стилизованные гроздья винограда, хмель, ромбы. Для вышивки определенный период использовали и синие винтовые хлопчатобумажные нити «заполочь». Но со временем их заменили черными, потому что синие быстро линяли.

Черновицкая область. Вышиванка имеет пышно вышитые рукава с характерными косыми полосами. Также использовали технику глади, мелкого крестика и витого шва. Орнаменты наносили преимущественно черными и бордовыми нитями, хорошо выделялись на фоне красочного наряда. Некоторые вышивали шелковыми нитями. Для украшения брали бисер, серебряные и золотые нити, шерсть, шелк и блестки.

Черкасская область. Геометрические и растительные мотивы на вышиванках выполняли красной нитью.

Запорожская область. Рубашку выполняли в красно-черных тонах с доминантой красного. Узоры были простые – большие и геометрические. В основном на вышиванках содержались растительные мотивы – цветы, калина и т.д.

Кировоградская область. Вышиванка Кировоградщины имеет очень реалистичные орнаменты: если вышивали кисть винограда, то присутствовал даже блеск виноградин и тоненькие усики. Красный и черный цвета любили и здесь.

Днепропетровская область. Манжеты рукавов и вырез горловины вышивали цветными нитями и чёрным плысом. В мужской вышитой рубашке преобладали красный и черный цвета.

Херсонская область. Рубашки пышно вышивают растительным орнаментом в красно-черных тонах.

Николаевская область. Рубашки разного кроя имели разнообразные горловины – с узким или широким воротником-стойкой, с окончанием стойки уборной шлярочкой, с выложенным воротничком и другие. Своеобразие вышиванкам придавал четырехугольный вырез вокруг шеи и рукава, который шили прямыми со свободным окончанием, без сложения в запястье. Краски – красные, черные и иногда серые, серо-голубые.

Одесская область. Традиционные одесские рубашки с опухолями шили из белой хлопчатобумажной ткани. Пухлык – это собираемая ткань на рукаве чуть ниже плеча. Именно опухоль придает рукавам пышность и объем. Стоячий широкий воротник густо собирали в мелкие морщинки, которые обрамляли тоненьким рубчиком. Верхний край рукавов убирали, а нижнюю вышивали геометрически растительным узором в технике крестика. Основными цветами были преимущественно красный, черный, синий и желтый. Узкой полоской обрабатывали края рукавов.

Черниговская область. В регионе вышивали очень мелкими стежками, что придавало вышиванке необычайный вид. Узор выполняли белыми нитями с цветными элементами, орнамент имел растительный или абстрактный вид. Здесь также традиционна и вышиванка с бисером.

Харьковская область. Многоцветную рубашку этого региона вышивали толстой нитью, благодаря чему орнамент приобретает рельефность. Особенностью вышиванок являются полихромные узоры, выполненные полукрестиком или крестиком. Конкретной цветовой гаммы или присущего только этому региону узора не найти.

Полтавская область. Рубашка была вышита обычно белыми нитями в технике глади. Очень редко вышивали серыми или красными нитями. Узоры обшивали черными или цветными полосами.

Сумская область. Соседняя с Полтавщиной Сумщина очень перекликалась – здесь тоже вышивали белыми нитями, обрабатывая края орнаментов черным.

Донецкая область. Здесь тоже любили сочетания красно-черного цвета. Украшали вышиванки сеткой и вырезанием.

Луганская область. Рубашку, преимущественно полтавского типа, украшали по нижнему краю плетеной «сеткой». Своеобразие вышивки заложено в многоцветных орнаментах, выполненных мелким крестиком и полукрестиком, иногда грубой нитью. Доминируют геометрические и растительно-геометрические узоры. Здесь смело совмещали красный цвет с голубым.

АРК АР Крым. Крымские татарки тоже любили вышивать. Естественно, их вышивка отличается от большинства типичных на материковой Украине. Важны здесь контрасты (которые можно увидеть и на народной верхней одежде). Они часто используют цветастые орнаменты с нежными цветами, правильно подбирая каждый цветок.

Фото — iStock, за матеріалами 24 каналу

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