Идеальная паска от Юлии Панковой: рецепт

Ведущая Нового канала делится рецептом паски, который она искала пять лет

Каждая хозяйка имеет свой, выверенный временем, лучший рецепт пасочки. Но, согласитесь, иногда хочется попробовать что-то необычное. Поэтому ведущая Нового канала Юлия Панкова подготовила для вас свой рецепт идеальной паски. Читайте и готовьте!

– Признаюсь, паска удалась мне не с первого раза, – рассказывает Юля. – Я пробовала готовить по нескольким рецептам. Но все не получались – они у меня постоянно опадали. Я расстраивалась, разочаровывалась и говорила себе, что в следующем году печь не буду. Но потом снова продолжала эксперименты.

Юлю раздражало, что люди в интернете делились своими рецептами, но не могли гарантировать, что паска получится.

– Я искала его целых пять лет, – говорит ведущая. – Это просто клад, а не рецепт. Паски получаются очень вкусные. Частично они заварные, в этом и заключается секрет их мягкости. А кардамон, который добавляется в тесто, делает вкус особенно пикантным. И так, паски по этому рецепту будут удачными у каждой хозяйки! Гарантирую и как «Ревизор» рекомендую.

Идеальная паска: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1 кг муки (обязательно просеять),

200 г сливочного масла,

200 мл 10% сливок,

2 столовые ложки меда (с горкой),

10 яиц,

40 г живых дрожжей,

0,5 ч. л. соли,

1 стакан сахара,

30 г ванильного сахара,

по щепотке молотого кардамона, мускатного ореха и шафрана-куркумы,

2-3 ст. л. коньяка или гран марнье,

300 г изюма,

цедра 1 лимона,

120 мл оливкового масла.

Паска: пошаговый рецепт приготовления

Готовим опару. В небольшой кастрюле нужно растопить 200 г сливочного масла, кипятить около пяти минут. Влить все сливки, помешивая, довести до кипения. Добавить мед, довести до кипения, мешая. Снять с огня, всыпать 200 г просеянной муки, энергично размешать, чтобы вся мука заварилась. Поставить обратно на огонь и постоянно мешать, чтобы выпарить влагу (1,5-2 мин.). Снять с огня и дать немного остыть (около 20-25 минут).

Добавить в массу 2 яйца по одному, тщательно втирая в тесто до однородности.

Это тесто переложить в большую миску. Распределяя его руками, сделать плоскую лепешку. Немного остудить и в центр добавить дрожжи, завернуть края и вымесить до растворения дрожжей (10-15 мин). Отбить тесто об стол 3 раза. Так дрожжи хорошо распределятся, а тесто наберет воздуха. Полученный колобок положить в миску, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 1,5-2 часа.

Приготовить сдобу и сухофрукты. 8 желтков перемешать с 0,5 ч. л. соли и поставить в холод. 8 белков хорошо взбить с 1 стаканом сахара и тоже в холод.

Изюм залить кипятком на 15-20 мин., отбросить на сито и высушить.

Смешать в отдельной емкости ванильный сахар, цедру, специи.

Тесто подошло. Вымесите его. В опару добавьте 2 ст. л. муки, все специи, коньяк, желтки и белки, 40 г растительного масла (чтобы паски не черствели), остальное масло лейте в ладошку при вымешивании. Масса будет очень жидкой, она легко перемешивается, и ее сначала надо хорошо размешать рукой до однородности. Вы увидите, что тесто слегка запузырилось. Оно будет нежное, слегка липкое. Постепенно, по 3 ст. л., добавляйте муку, каждый раз перемешивая. Хорошо вымесите. Тесто будет жирным и в меру плотным, в сыром виде режется ножом, слегка к нему прилипая. Накройте пленкой и оставьте подходить на 2 часа в тихом, теплом месте.

После второй расстойки тесто нужно обмять и добавить сухофрукты, тщательно вмешивая их в тесто. Готовое тесто на присыпанном мукой столе разделите на части (4-5) и разложите по формам, накройте полотенцем и поставьте подходить, пока не поднимется.

В духовку на нижний противень поставьте емкость с водой. На верхний – паски. Выпекать нужно при 175 градусах 25-30 минут. Когда начнет румяниться, накройте смоченной водой пекарской бумагой. Готовые пасочки укутываем в полотенце, чтобы отдохнули и остыли. Украшать остывшими.

Включайте Новый канал каждый четверг в 18:00 и смотрите спецвыпуск «Ревизор. Карантин» с Юлей Панковой.

Еще больше рецептов:

Запеченные яблоки: рецепт диетического десерта от Юлии Панковой

Сибас: пошаговый рецепт приготовления рыбы от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой