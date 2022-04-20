Праздники в апреле 2022 в Украине: какие праздники отмечают в апреле

Человеку, особенно во время серьезных испытаний, жизненно необходимы праздники и передышка. С началом войны график у многих из нас стал ненормированным, ведь работаешь, когда можешь, когда нет сирен и не нужно прятаться в бомбоубежище. Апрель — прекрасный и невероятно красивый весенний месяц. В плане праздников в этом году он точно всех нас обрадует. Какие праздники будут в апреле 2022 года? Новый канал сейчас тебе все расскажет.
Самый важный праздник для церкви в апреле и в 2022 году в целом – это, конечно, Пасха. В этом году он будет отмечен 24 апреля. Кроме того, почти весь второй месяц весны продолжается Великий пост, самый строгий день которого приходится на 22 апреля (Большая Страстная пятница).
Всего в апреле 30 дней, 19 из которых рабочие. Все остальное – суббота с воскресеньями плюс один нерабочий понедельник за счет Пасхи. Однако в военное время правила изменились. Хотя кодекс законов о труде гарантирует украинцам сокращение продолжительности работы даже во время шестидневной рабочей недели, но в условиях войны это правило не всегда удается соблюдать. Поэтому официально сокращенные рабочие дни в апреле 2022 Украина не планирует.
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