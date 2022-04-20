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Праздники в апреле 2022 в Украине: какие праздники отмечают в апреле

Праздники в апреле 2022 в Украине: какие праздники отмечают в апреле

Человеку, особенно во время серьезных испытаний, жизненно необходимы праздники и передышка. С началом войны график у многих из нас стал ненормированным, ведь работаешь, когда можешь, когда нет сирен и не нужно прятаться в бомбоубежище. Апрель — прекрасный и невероятно красивый весенний месяц. В плане праздников в этом году он точно всех нас обрадует. Какие праздники будут в апреле 2022 года? Новый канал сейчас тебе все расскажет.

Когда Пасха в апреле 2022 года?

Самый важный праздник для церкви в апреле и в 2022 году в целом – это, конечно, Пасха. В этом году он будет отмечен 24 апреля. Кроме того, почти весь второй месяц весны продолжается Великий пост, самый строгий день которого приходится на 22 апреля (Большая Страстная пятница).

Церковные праздники в апреле 2022

  • 2 апреля – выпала Вселенская родительская суббота четвертой недели Великого поста. Детальнее читайте в материале Родительские субботы и поминальные дни в 2022 году: когда посещают могилы родных.
  • 6 апреля – предпразднство (то есть день перед праздником, канун) Благовещения.
  • 7 апреля (дата неизменная) – Благовещение Пресвятой Богородицы.
  • 8 апреля – у Благовещения попразднство. Также отмечается Собор Архангела Гавриила.
  • 10 и 14 апреля – Преподобной Марии Египетской (молятся о правильном выборе, избавлении от пагубных привычек и, особенно, от греха прелюбодеяния).
  • 16 число – Лазарева суббота.
  • 17 апреля – Вербное воскресенье или же Вход Господень в Иерусалим.
  • 18-24.04.2022 – Пасхальная неделя в этом году.
  • 21 апреля – выпала дата Чистого четверга: пекут паски и занимаются пасхальными яйцами.
  • 22 апреля – самый строгий день поста – Страстная пятница.
  • 23 апреля – отмечается Великая суббота. Схождение Благодатного огня 2022.
  • 24 апреля – главный день церковного календаря 2022 – Пасха 2022.
  • 26 апреля – Иверской иконы Божией Матери (защищает от пожаров и катаклизмов, перед ней молятся также о плодородии земли).

Праздники в апреле 2022 в Украине: какие праздники отмечают в апреле

Сокращенные рабочие дни и выходные в апреле 2022

Всего в апреле 30 дней, 19 из которых рабочие. Все остальное – суббота с воскресеньями плюс один нерабочий понедельник за счет Пасхи. Однако в военное время правила изменились. Хотя кодекс законов о труде гарантирует украинцам сокращение продолжительности работы даже во время шестидневной рабочей недели, но в условиях войны это правило не всегда удается соблюдать. Поэтому официально сокращенные рабочие дни в апреле 2022 Украина не планирует.

Фото iStock, Getty Images

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