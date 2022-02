День святого Валентина 2022: куда поехать, чтобы отметить праздник

День святого Валентина приближается. Валентинки, пылкие признания в чувствах и приятные сюрпризы – все свидетельствует о том, что «Love is in the air». Куда поехать на День святого Валентина, и как незабываемо провести выходные с любимым человеком? Наши купидончиков нашли ТОП-10 вариантов для свидания! Какие именно – дальше в нашем материале

Романтический ужин при свечах… Наверное, это первое, что приходит в голову. Классический и беспроигрышный вариант. Но не сегодня! День святого Валентина выпадает на пятницу. Это означает, что можно провести трехдневный уик-энд вместе с любимым человеком. Например – устроить романтическое путешествие по Украине.

Куда поехать на День святого Валентина

Нынешняя зима оказалась малоснежной, но для настоящих любителей зимней сказки мы предлагаем посетить Закарпатье.

Такой отдых покорит как активных спортсменов, так и любителей зимнего уюта. Дух заснеженных гор и раскошная закарпатская природа не оставят равнодушным никого!

Закарпатье славится своими известными лыжными курортами: Драгобрат, Пилипец, Бескид. Трассы разной сложности подойдут и новичкам, и профессионалам. А любви и блеска в глазах сможет добавить знаменитое закарпатское вино. Его представляют по всей стране и даже за рубежом!

Если горы не настраивают вас на романтический лад, День святого Валентина можно провести во Львове.

Этот город считается одним из самых романтических уголков Украины. Аромат кофе и свежеиспеченных круассанов растопит сердце даже Снежной королевы. А сколько во Львове архитектурных памятников, которые радуют глаз! Оперный театр имени Соломии Крушельницкой, Армянский собор, дворец Потоцких, гора Высокий замок. Особого внимания заслуживает площадь Рынок, на которой расположилась городская Ратуша. С ее башни открывается панорамный вид на город.

Замирает сердце от просмотра романтических фотографий на фоне Эйфелевой башни в Instagram? Если пока нет возможности посетить столицу влюбленных, то следующий вариант для тебя!

Черновцы, или Маленький Париж – столица Буковинского края, расположен вблизи румынской границы.

Сюда приезжают посмотреть на старинные сооружения, которые придают городу особый шарм. Здание Ратуши, «пьяная» церковь (Николаевский собор), Кафедральный собор, органный зал. Понравится туристам и Хотинская крепость, построенная в Х веке. Ее окрестности нередко становятся панорамой исторических фильмов.

Куда поехать на День Валентина за границу?

Если же путешествия по Украине тебя не устраивают или просто хочется изменить формат, ты конечно же можешь отправиться за границу. Например, можно поехать и погреться чуть-чуть в солнечном Египте.

Сейчас там идеальная погода для тех, кто не любит жару, днем ​​+23, вечером +12. Утром и днем ​​вы со своим любимым человеком сможете позагорать и поплавать в Красном море. Но вечером, где-то около 16 часов, придется одевать штаны, куртку и, может, даже шапку, ведь зимний ветер здесь очень холодный. Однако Египет – это классный вариант отпраздновать День святого Валентина!

Еще один отличный вариант – поехать в Европу! Например, в Прагу (Чехия) – считается одним из самых романтичных городов Европы. Ее живописные улочки, красивые набережные и старинные мосты словно созданы для романтических прогулок. Пражский град поражает красотой и грациозностью своей архитектуры.

Но особой привлекательностью для влюбленных он владеет в вечернее время. После 19:00 туристов становится меньше, и появляется возможность прогуляться по его опустевшим мостовым в свете звезд и мерцанию фонарей. Прогулка по извилистым улочкам Старого города очарует вас, а уж об изысканной чешской кухне и говорить нечего.

Еще один прекрасный вариант – Будапешт (Венгрия). Этот загадочный город поразит тебя и твоего любимого своей красотой и романтикой. Задолго до праздника отели, рестораны и кафе организуют специальные акции, а в витринах многих магазинов появляются сердечки.

На улицах раздается романтическая музыка, весь Будапешт дышит любовью! В течение целого дня по городу ездит трамвай влюбленных, а для желающих организуют вечерние прогулки по Дунаю на корабликах. В День влюбленных Будапешт – одно из мест на Земля, где сбываются все девичьи мечты.

