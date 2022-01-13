Гадания на Старый Новый Год 2022 с 13 на 14 января

Гадания на Старый Новый год — излюбленное занятие многих девушек во время святок. Кто же откажется от возможности узнать что-то новенькое о своем суженом, о замужестве и о судьбе в целом? Мы подобрали ТОП — 10 гаданий для любителей мистических веселий. Скорее изучай, чтобы успеть подготовить все необходимое.

Гадания на Крещение 2022: на суженого, на замужество и на будущее

Гадания со свечкой и бумагой

С помощью этого метода гадать можно только один раз в году — в ночь с 13 на 14 января. В полночь зажги свечу и произнеси заветные слова: «Я открыта небесам, знака жду и внемлю вам. Старый Год, Новый Год, что мне счастье принесет?». Затем возьми чистый лист и проведи над пламенем по часовой стрелке один круг. По поверьям, свеча должна нарисовать твое будущее:

– если ты смогла рассмотреть что-то, связанное с природой, – год пройдет в путешествиях,

– парные предметы и животные – к любви,

– лестница, предметы квадратной формы и деньги – вскоре ты неплохо подзаработаешь и продвинешься по карьерной лестнице,

– лист загорелся – высшие силы тебя предостерегают об опасности, ты рискуешь по собственной глупости потерять то, что тебе дорого,

Важный момент: в конце обязательно поблагодари свечу за помощь и потуши ее. Она ни в коем случае не должна догореть сама.

Гадания на яблоках

А теперь поможем девушкам, которые не могут определиться с кандидатурой потенциального жениха. Просто возьми столько яблок, сколько у тебя ухажеров, причем на каждом из них нацарапай имя. После зайди в темную комнату и медленно от каждого яблока откуси по кусочку. Какое из них окажется самым сладким, тому и быть твоим суженым.

Гадания на полотенце

Этот способ гадания расскажет, сможешь ли ты в этом году примерить свадебное платье. Ночью повесь на улице полотенце, приговаривая: «Суженый, ряженый, приди ко мне и вытрись». Если на утро оно окажется влажным, в новом году ожидай предложения руки и сердца. Сухое же говорит о том, что тебе все же стоит отложить мысли о свадьбе еще на годик.

Но учти, работает такое гадание только в сухую погоду 🙂

Гадания с цепочкой

Дождись, пока все уснут, стань в центре комнаты и потри ладошками золотую цепочку. После этого возьми ее в правую руку, потряси и брось на пол:

– если цепочка упала в виде круга – тебя ожидают плохие вести

– ровная линия – фортуна на твоей стороне

– узел говорит о болезнях

– треугольник – о любви

Гадания с зеркалом

Если ты готова пощекотать нервишки, тогда предлагаем самое мистическое гадание. Ты сможешь не только увидеть своего суженого собственными глазами, но и связаться с потусторонним миром! Готова? Ровно в полночь в абсолютной темноте сядь со свечой перед зеркалом и внимательно смотри в отражающую поверхность. Примерно через 5 минут в ней появится твой суженый. Но не спеши бежать к нему с объятиями, потому что на самом деле это будет потусторонняя сила, принявшая облик твоего будущего мужа. После этого сразу произнеси «чур меня!», чтобы изображение исчезло, иначе рискуешь нарваться на неприятности.

Гадания на имена

Ну а этот способ более безопасный! После захода солнца в ночь с 13 на 14 января выйди на улицу и спроси имя у первого встречного мужчины. По поверьям, так будут звать твоего суженого.

Гадания на варениках

Готова к кулинарным подвигам? Оказывается, во время готовки ты еще и погадать на судьбу можешь. Так сказать, совместить приятное с полезным! По поверьям, перед наступлением Старого нового года хозяйка дома лепила вареники, в каждый из которых прятала так называемые «сюрпризы». Затем во время застолья гости брали по одному и узнавали свою судьбу:

– леденец – твоя жизнь будет счастливой и сладкой

– монетка – жди богатства

– нитка – впереди длинная дорога и путешествие

– конфетка – в семье скоро будет пополнение

– пуговица – скоро ты обновишь гардероб

Гадания с яйцом

Для этого гадания тебе потребуется всего одно яйцо, немного времени и, конечно же, фантазия. Просто проделай маленькую дырку в скорлупе, через которую вылей содержимое яйца в стакан. А теперь жди, пока белок свернется, и заодно наблюдай, какие очертания он примет. Если увидишь:

– изображение, похожее на кольцо, – скоро выйдешь замуж,

– машину, самолет или корабль – жди много приключений и путешествий,

– церковь – к венчанию.

Гадания на спичках

Если тебя мучает вопрос, будет ли твой парень в будущем стоять с тобой у алтаря, есть прекрасный способ проверить это с помощью гадания на спичках! Возьмите вдвоем по одной спичке, поставьте их рядом друг с другом и одновременно подожгите. Когда они сгорят до конца, посмотри, куда направлены головки спичек: если друг к другу – твои грезы о свадьбе с этим человеком обязательно сбудутся, а если в разные стороны – в будущем тебя ждет другой человек.

Гадания на кольце и зерне

Чтобы узнать, кто из вас с подружками скорее выскочит замуж, насыпь в миску зерно и спрячь внутрь кольцо. После пусть каждая с закрытыми глазами берет по горсти зерна, пока у кого-то в ладошке не окажется колечко – она и наденет фату раньше всех.

Как видите, гадания на Старый Новый год очень разнообразны. Приятного веселья!

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