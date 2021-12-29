Какой маникюр сделать на Новый год 2022: Идеи для модниц
Если ты еще не определилась, какой маникюр сделать на Новый год 2022, подборка наших идей станут для тебя настоящим подарком под елку!
Праздничный маникюр может быть совершенно разным – с рисунками, наклейками, пайетками, глиттером, «плюшкой», и при этом оставаться новогодним!
МАНИКЮР 2022: модные тенденции и идеи на весь год
В этом году одним из самых популярных новогодних вариантов маникюра стала «объемная вязка» или, как ее еще называют, «свитер»! Этот тренд уже который год зимой становится топовым, и неудивительно, ведь такой маникюр выглядит нежно и уютно: то, что нужно для любительниц пудрового и nude оттенков!
На втором месте – скандинавские мотивы. Олени, узоры и остроконечные снежинки выглядят стильно не только на свитерах, а и на ногтиках. Такой маникюр можно выполнить в любых цветах и любых комбинациях, и при этом он будет выглядеть ярко и оригинально!
Не менее популярны и традиционные новогодние мотивы – изображения Деда Мороза, полосатых рождественских леденцов, нарисованные елочки, снежинки и т.д.
Прически на Новый год 2022 своими руками: варианты укладки
Не обязательно уметь хорошо рисовать для создания такого дизайна, сегодня можно купить модные стикеры и наклейки с разнообразными картинками, которые достаточно просто покрыть прозрачным топом.
Любительницы блесточек и стразов в этом году в большинстве своем отказались от наклеенных камушков и пайеток. В тренде – глиттер-песок и блестящие «втирки»! Во-первых, это намного быстрее и удобнее, а во-вторых, такой nail-дизайн выглядит аккуратно и стильно. И в свете новогодних гирлянд твои ногтики будут сиять и переливаться всеми цветами радуги!
И самый популярный в этом году маникюрный тренд – это мрамор с прожилками! Такой дизайн чаще всего выполняется в белом и сером цветах, и поэтому ногтики выглядят одновременно строго и нарядно. Плюс этого маникюра еще и в том, что сделать его легко в домашних условиях, и выглядеть будет ничуть не хуже, чем салонная профессиональная работа!
Не обязательно останавливаться на каком-то одном из вариантов маникюра! Не бойся экспериментировать и комбинировать разные дизайны. Например, можешь попробовать чередовать глиттер с новогодними рисунками, или скандинавские снежинки со «свитером». Уверены, результат тебе понравится!
Фото: IStock