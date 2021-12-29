Если ты еще не определилась, какой маникюр сделать на Новый год 2022, подборка наших идей станут для тебя настоящим подарком под елку!

Праздничный маникюр может быть совершенно разным – с рисунками, наклейками, пайетками, глиттером, «плюшкой», и при этом оставаться новогодним!

МАНИКЮР 2022: модные тенденции и идеи на весь год

В этом году одним из самых популярных новогодних вариантов маникюра стала «объемная вязка» или, как ее еще называют, «свитер»! Этот тренд уже который год зимой становится топовым, и неудивительно, ведь такой маникюр выглядит нежно и уютно: то, что нужно для любительниц пудрового и nude оттенков!

На втором месте – скандинавские мотивы. Олени, узоры и остроконечные снежинки выглядят стильно не только на свитерах, а и на ногтиках. Такой маникюр можно выполнить в любых цветах и любых комбинациях, и при этом он будет выглядеть ярко и оригинально!

Не менее популярны и традиционные новогодние мотивы – изображения Деда Мороза, полосатых рождественских леденцов, нарисованные елочки, снежинки и т.д.

Прически на Новый год 2022 своими руками: варианты укладки

Не обязательно уметь хорошо рисовать для создания такого дизайна, сегодня можно купить модные стикеры и наклейки с разнообразными картинками, которые достаточно просто покрыть прозрачным топом.

Любительницы блесточек и стразов в этом году в большинстве своем отказались от наклеенных камушков и пайеток. В тренде – глиттер-песок и блестящие «втирки»! Во-первых, это намного быстрее и удобнее, а во-вторых, такой nail-дизайн выглядит аккуратно и стильно. И в свете новогодних гирлянд твои ногтики будут сиять и переливаться всеми цветами радуги!

И самый популярный в этом году маникюрный тренд – это мрамор с прожилками! Такой дизайн чаще всего выполняется в белом и сером цветах, и поэтому ногтики выглядят одновременно строго и нарядно. Плюс этого маникюра еще и в том, что сделать его легко в домашних условиях, и выглядеть будет ничуть не хуже, чем салонная профессиональная работа!

Не обязательно останавливаться на каком-то одном из вариантов маникюра! Не бойся экспериментировать и комбинировать разные дизайны. Например, можешь попробовать чередовать глиттер с новогодними рисунками, или скандинавские снежинки со «свитером». Уверены, результат тебе понравится!

Фото: IStock