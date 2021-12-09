выходные на новый год 2022 в украине

Выходные на Новый год 2022: Сколько украинцы отдыхают на праздники
Сколько выходных стоит ожидать Новый год 2022? Следует ли брать выходной на 31 декабря или его и так сделают нерабочим в Украине? Сколько выходных выделят на Рождество? Пожалуй, чуть ли не каждый живущий в Украине стремится знать ответы на эти вопросы. Ведь спланировать отпуск или время с семьей на зимние праздники – очень важно. И хорошая новость в том, что выходных в начале 2022 года будет достаточно! А бонусная приятная новость состоит в том, что отрабатывать эти выходные не придется!
Итак, Выходные на Новый год 2022:
31 декабря, пятница — рабочий день, сокращенный на один час.
1 января 2022, суббота – Новый год – праздничный выходной день.
2 января, воскресенье – выходной день.
3 января, понедельник – дополнительный выходной день.
4 и 5 января, вторник и среда — рабочие дни.
6 января, четверг – рабочий день, сокращенный на один час.
7 января, пятница – Рождество – праздничный выходной день.
8 и 9 января, суббота и воскресенье – выходные.
Используйте дополнительные выходные, чтобы отдохнуть перед 2022 годом!
Фото: IStock
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