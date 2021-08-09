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Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа: Тельцам стоит позаботиться об окружающих, а Девам – набраться мудрости

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 9 по 15 августа для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2021

Финансовый гороскоп на август 2021: Девы станут гениальными инвесторами, а Тельцы рискуют остаться у разбитого корыта

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Вселенная тебя поддерживает! Воспользуйся этим и попробуй улучшить свою репутацию! Согласись, такое бывает нечасто.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Позаботься о других. Купи упаковку сосисок и накорми уличных котиков. Помни – добро всегда возвращается бумерангом.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Новые знакомства, романтические путешествия и приятные новости – тебя ждет многообещающая неделя.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Сконцентрируйся на себе и правильно расставь приоритеты. От твоего выбора зависит дальнейшая жизнь.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Главное – быстро реагировать и при этом принимать правильные решения. Неделя будет насыщенной и интересной.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Ты должен быть мудрым, даже если тебе не 50! В 17 лет это тоже не помешает.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Самое время провести семейный праздник! Отвлекись от работы, поезжай на шашлыки со своими родными. Они так нуждаются в твоем внимании!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Ты чувствуешь этот ветер? Это ветер кардинальных изменений. Главное – не бойся и не держись за прошлое.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Твоя вторая половинка ревнивая? Не провоцируйте ее вытаскивать оружие! Флирт и комплименты окружающим ни к чему хорошему не приведут.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Keep calm and love butterfly. Держи эмоции при себе. Так будет лучше для всех.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Любовь или работа? Совместить не получится, придется выбрать что-то одно.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Ты сильная! Ты выдержишь! Не поддавайся лени, только тогда ты найдешь правильную дорогу.

Фото: istockphoto

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