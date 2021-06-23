HVOB возвращаются в Киев с летним концертом

HVOB по праву считаются самым интересным электронным дуэтом мира. Со своей студии в Вене Анна Мюллер и Пауль Валльнер завоевывают мир электронной музыки. Со своим актуальным альбомом ROCCO они объездили весь мир от Америки до Австралии, от Африки до Европы. Их музыка звучала на фестивалях Burning Man и Fuji Rock Japan, они были хедлайнерами фестивалей Sonar в Барселоне, Clockenflap в Гонконге и Fusion Festival.

Мы давно мечтали об их выступлении на киевском побережье, и можем наконец представить вам это неповторимое событие: дуэт HVOB сыграет на сцене ЮБК уже 20 августа.

Вообще Австрия более известна в мире своими «тяжелыми» группами. Однако на музыкальной сцене страны есть и скрытые бриллианты – нежные, цветущие, многогранные. Один из них – HVOB. Название проекта расшифровывается как Her Voice over Boys, и это как нельзя лучше описывает музыку дуэта. На первых порах слушатели недоумевали, когда узнавали, что Анна Мюллер – не только фантастическая вокалистка с гипнотическим вокалом, но и композитор и продюсер. Окончательный продакшен композиций дуэта происходит в сотрудничестве с продюсером Паулем Валльнером в его венской студии. Именно эта синергия и дает неповторимое звучание HVOB.

Уже первые музыкальные пробы HVOB привлекли к себе внимание Оливера Колетцки и лейбла Stil vor Talent, который немедленно подписал с ними контракт. Карьера Анны и Пауля продвигалась с космической скоростью, их треки сопровождали модные показы дизайнера Эли Сааб, Анна создала саундтрек к документальному фильму Attention – A Life in Extremes и была номинирована на Австрийскую кинопремию за лучшую музыку, дуэт озвучивал выставки в лондонском музее Tate Modern.

Не менее особенным событием станет их выступление в Киеве, под аккомпанемент волн Днепра и августовского ветра. Специальными гостями концерта станут киевские музыканты Koloah и Monoconda.

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