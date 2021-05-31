Любовный гороскоп на июнь 2021 для всех знаков зодиака

Какие приключения тебя ждут в самом начале лета? Что готовят тебе звезды – бурный роман или легкий флирт? Читай в нашем любовном гороскопе для всех знаков зодиака на июнь 2021!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Лето для вас будет бесконечным праздником. И главной задачей станет не забыть про свои обязанности и научиться расставлять приоритеты. Свидания, которых в июне у вас внезапно «нарисуется» огромное количество, это, конечно, прекрасно, но никто не отменял подъем по утрам. Поэтому прогулки под луной и встречи рассвета стоит планировать на выходные! Звезды обещают много чувств, впечатлений и приключений. А степень серьёзности июньских романов придется определять самостоятельно! 🙂

Телец (21 апреля – 21 мая)

В июне 2021 скучать не придется! Вас будут приглашать всегда и везде, и постарайтесь не отказываться. Именно на одной из таких тусовок у вас есть все шансы встретить свою вторую половинку. Так что постарайтесь не лениться, забыть про диван и сериалы, и как можно больше времени проводить с друзьями, чаще посещать интересные мероприятия!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вы так разогнались весной, что в июне звезды прописывают вам лечебный успокоительный отдых. Просто сбавьте скорость, расслабьтесь и выделите время на релакс. Не обязательно лежать на диване или загорать на пляже, если вам это не по вкусу. Вполне можно устроить себе и активный отдых, например, отправиться в путешествие, поехать в горы. Главное, чтобы вы смогли отвлечься от рутинных дел, в которых порядком устели загрузнуть. И тогда, по возвращении, у вас, наконец, будет хватать сил не только на работу, а и на личную жизнь!

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, вы точно соскучились по таким любовным авантюрам, которые вас ждут в июне! Если вам стало казаться, что в отношениях все настолько гладко и ровно, что не хватает каких-то ярких всплесков, готовьтесь: сами напросились! Будут вам и эмоции через край, и кипящие чувства, и всё, что только можно представить. Только будьте осторожны – конфликты в июне тоже не будут проходить так же ровно, как обычно, так что постарайтесь заранее предупредить все острые ситуации. Иначе начнется буря!

Лев (23 июля – 22 августа)

Для Львов июнь станет самым романтичным месяцем в 2021 году. Вы получите всё, чего так давно ждали – цветы, свидания на крыше, прогулки по набережной… Только не бойтесь говорить о своих желаниях прямо: ваши намеки настолько осторожные, что партнер чаще всего пропускает их мимо ушей. И не опасайтесь выглядеть глупо. Намного хуже, если любимый человек вдруг решит устроить вам романтическое свидание на корабле, а вас всю жизнь укачивает на суднах. Говорите о своих желаниях и нежеланиях открыто, и будет вам счастье!

Дева (23 августа — 23 сентября)

Полный вперед! Вам в июне будет везти практически во всех сферах…кроме любви! Да, вот так, не очень оптимистично на первый взгляд. Но на самом деле «предупрежден – значит, вооружен!» Просто не заморачивайчесь «а почему он не звонит?», «а может написать ему первой?». Не стоит, просто подождите, перевернется и на вашей улице фура с сердечками. А пока направьте энергию на что-то более полезное: запишитесь на курсы, сходите в бассейн, встретьтесь с подружками, потратьте столько, сколько захочется времени на то, о чем давно мечтали!

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы, вы постоянно сомневаетесь во всем: в своей привлекательности, в своих силах, в своих талантах… Хватит! Время, наконец, полюбить себя и принять со всеми веснушками, не очень красивыми коленками и даже лишним килограммчиком! В июне ты встретишь того самого, который полюбит и примет тебя такой, какая ты есть, но для этого ему нужно сперва тебя заметить. А если ты будешь продолжать прятаться за спинами «более успешных и красивых», никто и вправду не обратит на тебя внимания. Расправь плечи, улыбнись и будь уверена: человек, для которого именно ты – лучшая, уже совсем рядом!

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Лето – это пора любви, и у вас этот любовный кураж начнется с первых же дней июня! Так что будьте готовы внезапно перевернуть свою жизнь с ног на голову, впустить в нее новых людей с их взглядами на мир, с их привычками и «тараканами». Девиз Скорпионов в июне: «Спонтанность – наше всё!» Ничего не планируйте, всё будет складываться само собой: звёзды точно знают, чего тебе хочется на самом деле. Просто приготовься к большим переменам!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Эй, Стрельцы, что-то вы вообще забили на свою личную жизнь! Оглянитесь, звезды давно уже пытаются познакомить вас с человеком, который станет для вас самым важным, а вы всё время морозитесь и отменяете встречу. Наверняка уже поняли о ком речь, правда? Хватит откладывать свое счастье на потом, июнь – месяц для вашей романтической сказки, так начните же ее писать уже сейчас!

Козерог (22 декабря — 20 января)

В вашей жизни есть человек, за которого вы цепляетесь, как за спасительную соломинку. На самом же деле прекрасно осознавая, что эта соломинка – ваш якорь. Еще немного – и вас утянет на дно! Отпустите, вынырните на поверхность и глубоко вздохните. Пришло время попрощаться с прошлым, забыть старые обиды и открыть сердце для новых чувств. Как только вы сможете это сделать, в вашей жизни, наконец, появится та легкость и романтика, о которой вы так давно мечтаете!

Водолей (21 января— 18 февраля)

В июне счастье в личной жизни вам подарит… вода! Да-да, вот так вот ваша стихия сыграет вам на руку в очередной раз. Наконец-то можно смело открывать пляжный сезон, надевать стильный купальник и покорять окружающих загорелыми формами. А если вы до сих пор не довольны фигурой, то нужно быстренько всё исправлять, и поможет вам в этом… вода. Купайтесь, плавайте, стесняетесь на пляже? Идите в бассейн! В июне вода – это решение всех ваших забот. Только не забывайте быть внимательными и придерживаться всех правил безопасности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбки, для вас июнь – месяц семьи. Вы слишком мало времени стали уделять родным. Работа, мастер-классы, учеба – это всё, безусловно, важно, но ваши родные люди скучают! Возьмите себе выходной, накупите вкусняшек и проведите время со своей семьей. Вспомните, как давно вы этого не делали? Такой отдых поможет вам полностью отвлечься от рутинной жизни, перезагрузиться, получить заряд позитивных эмоций, и, наконец, поймать ту гармонию, которой вам не хватало!

Фото: IStock

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