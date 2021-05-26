Учебный год уже подходит к концу. Выпускники и их близкие начинают готовиться к торжественным мероприятиям в школах. Главный вопрос – состоятся ли праздничные линейки во время пандемии?

Последний звонок в Украине в 2021 году пройдет, но руководители общеобразовательных школ сами определят дату его проведения. Сложная эпидемиологическая ситуация в течение года внесла свои коррективы и существенно повлияла на образовательный процесс – в зависимости от «зонированных» ограничений обучение останавливалось или переходило в онлайн в разное время в разных областях страны.

Министерство образования и науки Украины обозначило рекомендованную дату проведения последнего звонка. И это 26 мая. Это ориентировочная дата, будет корректироваться руководителями общеобразовательных учреждений самостоятельно.

Уже есть предварительные даты проведения последнего звонка в Киеве – 26 мая, в Черновцах – 29 мая, в Запорожье – 31 мая, в Харькове – 4 июня, в Черкассах и Тернополе – 8 июня, в Хмельницком – 11 июня.

Выпускники школ, расположенных в красной зоне, через карантин не смогут собраться вместе. Однако онлайн формат приемлем. Одесса хоть и вышла из красной зоны, отказалась от торжественных мероприятий. Планируется, что вручение документов о получении среднего общего образования и табелей состоится отдельно в каждом классе.

Последний звонок в Украину все же будет, хоть и в обновленном формате. Все торжества в стране должны завершиться до 1 июля. А пока еще есть время, чтобы подготовиться к этому событию.

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