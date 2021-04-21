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Выходные в апреле 2021: сколько будем отдыхать?

выходные дни в апреле

Будут ли дополнительные выходные в апреле в Украине? Сколько дней будем отдыхать перед огромными майскими «каникулами»?

Апрель в 2021 году не порадует нас официальными праздниками. А это значит, что дополнительных выходных для жителей Украины не предвидится. Второй месяц весны состоит из 22 рабочих и стандартных 8 выходных – субботы и воскресенья.

Выходные дни апреля 2021:

3 и 4 – суббота и воскресенье,

10 и 11 – суббота и воскресенье,

17 и 18 – суббота и воскресенье,

24-25 – суббота и воскресенье.

Даже если больших праздников в этом месяце нет, всегда можно найти повод поздравить близких, например, с их профессиональным днем.

1 апреля –   День смеха,
4 апреля –   День веб-мастера, День геолога,
7 апреля –   Всемирный день здоровья,
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, День скаута в Украине,
21 апреля –  Международный день секретаря,
23 апреля – Всеукраинский день психолога,
25 апреля – Международный День ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье),
26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии,
29 апреля – Международный день танца,
30 апреля – Международный день джаза.

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