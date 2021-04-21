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Рецепт пасхального кулича от Адского Шефа

Рецепт пасхального кулича от Адского Шефа

Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов рассказал, как готовит праздничную выпечку

В каждой семье есть свои особенности выпекания пасхального кулича. К традиционным рецептам добавляют любимые ингредиенты: изюм, курагу, апельсин, шоколад. Или же вообще готовят ее не из теста, а из творога. Шеф «Адской кухни», которую осенью покажет Новый канал, Алекс Якутов поделился рецептом пасхи, которую он чаще всего выпекает с женой.

– Этот рецепт проверен годами, – говорит Алекс. – Поэтому убежден, что душистая и вкусная пасочка удастся каждому.

Ингредиенты для опары:

50 мл – молока

2 г – быстрорастворимых сухих дрожжей

65 г – муки манитобы (с высоким содержанием белка)

10 г – сахара

Ингредиенты для теста:

35 г – яиц

15 г – желтков

15 г – сахара

100 г – муки манитобы

20 г – какао

20 г – молока

2 г – соли

10 г – меда

65 г – сливочного масла

100 г – цукатов

Цедра 1 апельсина

кулич

Приготовление опары: 

  1. В молоке комнатной температуры разведите дрожжи. Затем добавьте сахар и муку.
  2. Все тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте до увеличения вдвое.

Приготовление теста:

 В одну посуду добавьте: яйца, желтки, сахар, муку. Все перемешайте и добавьте опару.

  1. Месите тесто 10-15 минут, до однородности и эластичности. Затем поставьте его в холодильник на несколько минут.
  2. Достаньте из холодильника и добавьте: какао, молоко, сахар, соль, мед. Хорошо перемешайте и добавьте холодное сливочное масло.
  3. Должно получиться эластичное тесто. Добавьте по желанию цедру одного апельсина. Добавьте цукаты.
  4. Дайте тесту подойти 1,5-2 часа в теплом месте.
  5. Затем еще раз обомните и переложите в форму. Дайте тесту возможность подняться. На это тоже уйдет около двух часов.
  6. Выпекайте 30 минут при температуре 150 градусов. Этого количества теста хватит для одного кулича весом 500 граммов.

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