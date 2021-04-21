Рецепт пасхального кулича от Адского Шефа
Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов рассказал, как готовит праздничную выпечку
В каждой семье есть свои особенности выпекания пасхального кулича. К традиционным рецептам добавляют любимые ингредиенты: изюм, курагу, апельсин, шоколад. Или же вообще готовят ее не из теста, а из творога. Шеф «Адской кухни», которую осенью покажет Новый канал, Алекс Якутов поделился рецептом пасхи, которую он чаще всего выпекает с женой.
– Этот рецепт проверен годами, – говорит Алекс. – Поэтому убежден, что душистая и вкусная пасочка удастся каждому.
Ингредиенты для опары:
50 мл – молока
2 г – быстрорастворимых сухих дрожжей
65 г – муки манитобы (с высоким содержанием белка)
10 г – сахара
Ингредиенты для теста:
35 г – яиц
15 г – желтков
15 г – сахара
100 г – муки манитобы
20 г – какао
20 г – молока
2 г – соли
10 г – меда
65 г – сливочного масла
100 г – цукатов
Цедра 1 апельсина
Приготовление опары:
- В молоке комнатной температуры разведите дрожжи. Затем добавьте сахар и муку.
- Все тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте до увеличения вдвое.
Приготовление теста:
В одну посуду добавьте: яйца, желтки, сахар, муку. Все перемешайте и добавьте опару.
- Месите тесто 10-15 минут, до однородности и эластичности. Затем поставьте его в холодильник на несколько минут.
- Достаньте из холодильника и добавьте: какао, молоко, сахар, соль, мед. Хорошо перемешайте и добавьте холодное сливочное масло.
- Должно получиться эластичное тесто. Добавьте по желанию цедру одного апельсина. Добавьте цукаты.
- Дайте тесту подойти 1,5-2 часа в теплом месте.
- Затем еще раз обомните и переложите в форму. Дайте тесту возможность подняться. На это тоже уйдет около двух часов.
- Выпекайте 30 минут при температуре 150 градусов. Этого количества теста хватит для одного кулича весом 500 граммов.
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