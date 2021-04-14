Рецепт картофельного ризотто с нори, тунцом и жареной уткой от Адского Шефа

Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов рассказал, как и с чем готовит это вкусное блюдо

Картофельное ризотто – отличная альтернатива известному всем блюду, которое готовится из риса. Шеф кулинарного реалити «Адская кухня», которое осенью покажет Новый канал, Алекс Якутов рекомендует приготовить ризотто с жареной уткой. Блюдо получится вкусным и изысканным. Подавать можно порционно.

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Ингредиенты:

300 г – картофеля

20 г – лука

50 мл – белого сухого вина

1 л – овощного бульона

1 зубчик – чеснока

0,5 ч. л. – соли

1 ст. л. – водорослей нори

1 ст. л. – тунца

50 г – сливочного масла

20 г – пармезана

1 шт. – утиной грудки

Веточка тимьяна

Соль, перец

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Приготовление:

Мелко нарежьте кубиками молодой картофель. Мелко нарежьте зубчик чеснока. Разогрейте в сковороде масло. Добавьте чеснок, лук и картофель. Чтобы все не обжарилось, а нагрелось. Добавьте 50 мл вина. Помешивайте и подождите, чтобы вино испарилось. Постепенно, маленькими порциями, добавляйте бульон. Помешивайте и постепенно влейте весь бульон. Постоянно пробуйте картофель, чтобы он не был переваренным, но и не сырым. Когда картофель будет готов, добавьте нори, тунец, масло и пармезан. Доведите до вкуса, добавив соль и перец. Дайте блюду настояться. Обжарьте утиную грудку. Переверните кожей вниз, посыпьте солью, перцем и положите веточку тимьяна. Обжарьте до готовности с обеих сторон. Порежьте грудку на куски и подавайте с картофельным ризотто.

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