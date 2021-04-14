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Рецепт картофельного ризотто с нори, тунцом и жареной уткой от Адского Шефа

Рецепт картофельного ризотто с нори, тунцом и жареной уткой от Адского Шефа

Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов рассказал, как и с чем готовит это вкусное блюдо

Картофельное ризотто – отличная альтернатива известному всем блюду, которое готовится из риса. Шеф кулинарного реалити «Адская кухня», которое осенью покажет Новый канал, Алекс Якутов рекомендует приготовить ризотто с жареной уткой. Блюдо получится вкусным и изысканным. Подавать можно порционно.

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Ингредиенты:

  • 300 г – картофеля
  • 20 г – лука
  • 50 мл – белого сухого вина
  • 1 л – овощного бульона
  • 1 зубчик – чеснока
  • 0,5 ч. л. – соли
  • 1 ст. л. – водорослей нори
  • 1 ст. л. – тунца
  • 50 г – сливочного масла
  • 20 г – пармезана
  • 1 шт. – утиной грудки
  • Веточка тимьяна
  • Соль, перец

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Приготовление:

  1. Мелко нарежьте кубиками молодой картофель.
  2. Мелко нарежьте зубчик чеснока.
  3. Разогрейте в сковороде масло. Добавьте чеснок, лук и картофель. Чтобы все не обжарилось, а нагрелось. Добавьте 50 мл вина. Помешивайте и подождите, чтобы вино испарилось.
  4. Постепенно, маленькими порциями, добавляйте бульон. Помешивайте и постепенно влейте весь бульон. Постоянно пробуйте картофель, чтобы он не был переваренным, но и не сырым.
  5. Когда картофель будет готов, добавьте нори, тунец, масло и пармезан. Доведите до вкуса, добавив соль и перец. Дайте блюду настояться.
  6. Обжарьте утиную грудку. Переверните кожей вниз, посыпьте солью, перцем и положите веточку тимьяна. Обжарьте до готовности с обеих сторон.
  7. Порежьте грудку на куски и подавайте с картофельным ризотто.

Рецепт картофельного ризотто с нори, тунцом и жареной уткой от Адского Шефа

Премьера реалити «Адская кухня» – уже этой осенью на Новом канале

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