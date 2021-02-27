Омлет с грибами и тофу: рецепт от Татьяны Брык

Омлет с грибами и тофу: рецепт от Тани Брык
Победительница модельного реалити Нового канала Таня Брык рассказала, что готовит, собираясь утром по делам
Завтрак — самый важный прием пищи, поэтому подбирать блюда для него нужно особенно тщательно. Они должны быть сытными и вкусными. Идеальный вариант — омлет, и если вам надоели заезженные его вариации, делимся рецептом от Тани Брык — победительницы реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.
— Часто мой день начинается с омлета. Готовить его очень просто, а получается вкусно и полезно. Кстати, перед готовкой советую выпить стакан воды — это облегчит работу пищеварительным органам, — отметила победительница модельного реалити Нового канала.
Ингредиенты:
- яйцо — 3 шт.;
- грибы — 100 г;
- тофу — 300 г;
- лук — 0,5 шт.;
- соль, специи — по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Очистите лук и нарежьте его кубиками. Грибы промойте в холодной воде и нарежьте мелкими кусочками.
- Натрите тофу на крупной терке.
- Разогрейте масло на сковороде (Таня предпочитает использовать масло из косточек авокадо, но можете взять любое другое, на свой вкус), немного обжарьте на нем лук, затем добавьте тофу и грибы. Жарьте около 5-7 минут на среднем огне.
- В глубокой тарелке взбейте яйца, после этого влейте их в сковороду к грибам, луку и тофу. Добавьте соль и специи по вкусу, доведите до готовности. Подавать можно вместе с половинкой авокадо. Приятного аппетита!
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