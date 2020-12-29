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Создаем настроение: Топ-10 лучших новогодних песен

новогодние песни

Пришло время слушать новогодние песни! В этой подборке мы собрали самую атмосферную новогоднюю музыку, чтобы уже сейчас вы получили заряд праздничного настроения.   

ТОП-10 новогодних песен!

На первом месте хит шведской группы ABBA«Happy New Year»! Этой песне 36 лет, но ее популярность нисколько не уменьшилась. Наоборот, ее смело можно назвать новогодним гимном всего мира.

Вторую позицию занимает песня группы Wham! – «Last Christmas», записанная в 1984 году. И хотя сегодня эта композиция чаще всего приписывается одному Джорджу Майклу, на самом деле изначально она исполнялась именно дуэтом, в состав которого входили Джордж Майкл и Эндрю Риджли.

 

Пусть не совсем новогодняя, но не менее волшебная зимняя композиция Фрэнка Синатры – «Let It Snow!» занимает в нашем чарте третье место. Вполне заслуженно, правда? Ведь какой же Новый год без пушистого блестящего снега!

На четвертом месте группа «ВВ» и ее хит «Щедрик»! Согласитесь, эта песня сразу навевает мысли о веселом празднике, о пузырьках шампанского в бокале и громких поздравлениях с Новым годом в кругу друзей!

Пятое место занимает музыка… из рекламы кофе. Удивительную нежную песню «Magic Moments» исполнил американский певец Perry Como. И хотя в ней напрямую не идет речь о празднике, она все равно с ним ассоциируется, ведь реклама появилась на экранах именно в канун Рождества и Нового года!

На шестом месте нашего музыкального праздничного списка разместилась хорошо знакомая всем  «Jingle Bells!» В оригинале песня имела другую мелодию, больше похожую на  классические пьесы Моцарта, и была впервые записана композитором Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1857 году. А вот кто переделал песню на современный лад, до сих пор не известно!

Седьмое место мы отдаем треку NK «Чудо Рождества». Современная обработка, танцевальные ритмы и душевные тексты. Что еще нужно, чтобы появилось новогоднее настроение?

Восьмое место занимает 100% новогодняя песня – «We Wish You A Merry Christmas», которая считается традиционным английским рождественским гимном еще с в XVI века! Кстати, это одна из немногих песен на английском языке, в которых вообще упоминается Новый год.

Необычной новогодней песне «Jingle Bells Rock» мы отдали девятое место. Впервые исполненная в 1857 году американским кантри-исполнителем Бобби Хелмсом, сегодня она является неотъемлемой частью всех новогодних музыкальных хит-парадов!

И завершает наш праздничный список заводной хит известной певицы Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You». Эта песня, название которой можно перевести как «Лучший мой подарочек – это ты!», заряжает хорошим настроением и отлично подойдет для праздничной дискотеки!

Новый год 2021 уже близится, так что самое время скачать себе новогодние треки. А тот, который понравится больше всех, поставь на звонок в мобильном телефоне – пусть окружающие тоже заряжаются праздничным настроением!

 Фото – iStock

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