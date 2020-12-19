день святого николая поздравления в прозе

Святой Николай уже собирается в гости ко всем детей и взрослых. Хочешь поздравить родным и близких с праздником, но не хватает слов? Тогда мы можем помочь. Лови варианты поздравлений с Днем Святого Николая в прозе!

Поздравляю с большим христианским праздником — Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!



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Пускай великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пускай он сохранит тебя, где бы ты ни был. Пускай он убережет тебя от бед и поможет в любом твоем праведном деле. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром, смыслом, успехом и благополучием. С праздником!



С Днем святого Николая! Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твое сердце обретет надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни!

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С праздником! Пусть Николай Чудотворец откликается на твои молитвы и всё в жизни всегда складывается чудесным образом! Пусть вера в чудо помогает преодолевать любые препятствия, дарит надежду, вселяет уверенность в благополучный исход твоих добрых начинаний!



С чудесным зимним праздником — Днем святого Николая! Пусть он хранит тебя от бед, защищает в дороге от неприятностей и помогает исполнится твоим заветным желаниям! Пусть он не оставит без внимания твои просьбы! Каждый ждет в этот праздник чего-то особого, светлого, доброго. Пусть все твои надежды оправдаются! Веселого праздника и желанных подарков!

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От всего сердца поздравляю всех с Днем Святого Николая Чудотворца! Пусть этот праздник вселит в нас любовь и вдохновит на благие дела и милосердие, пусть подарит нам веру в исполнение наших самых заветных желаний! Да придет в каждый дом Господь и да наполнит наши сердца радостью по молитвам Святого Николая!

Святой Николай спешит, он принесет в твой дом чудеса! Я желаю, чтобы в этот день царили лишь хорошие эмоции, исполнилась заветная мечта и было много сладостей. С этим чудесным, волшебным, добрым праздником — с Днем святого Николая!

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Волшебный и долгожданный день — День святого Николая. В этот день Николай Чудотворец ближе к нам, как никогда! В этот день он услышит и поймет все наши просьбы и желания… Только молиться и просить нужно искренне, от всей души, с жаром любящего и жаждущего сердца в каждом слове нашем! Не зря ведь в этот день дарят подарки и желают благополучия. Все, что мы желаем близким и любимым, обязательно сбудется! Вот и я хочу пожелать вам благоденствия, светлой и теплой вечности, быть здоровыми и счастливыми, любить и быть любимыми вовек!

В День Святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

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С Днём Святого Николая. Пусть сегодня твоё сердечко оставит все обиды и горечи жизни в прошлом, пусть в душе зажжётся огонёк радости и веры в чудеса. Желаю, чтобы сладости были не только под твоей подушкой, но и в твоём настроении, в твоих мечтах и во всей твоей жизни.

Фото: IStock

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