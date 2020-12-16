Что приготовить на новогодний стол в 2021 году: оригинальные рецепты

Что приготовить на Новый год 2021? Год Белого Металлического Быка – непростой. Читай, что приготовить из блюд, чтобы угодить хозяину Нового года

Новый Год – пора сказок, романтики и, конечно же, праздников, особенно это касается праздника живота. Ведь именно в это время мы, милые девочки, можем позволить себе оторваться по полной, поедая все вкусности на свете. Это, правда, чревато лишними килограммами, но до лета еще сто-о-олько времени. Так что скорее составляй новогоднее меню и не забывай про самый главный секретный ингредиент: каждое блюдо должно быть приготовлено с любовью!

Если в твоей семье на новогодний стол принято подавать первые блюда, предлагаем тебе внести в праздничное меню необычный суп-рататуй с пастой. Это ведь намного круче, чем привычный борщ или рассольник, правда? Кстати, по секрету: этот суп не только мегавкусный, но при этом и низкокалорийный!

Как приготовить суп-рататуй с пастой, читай здесь.

Ну и какой же праздничный стол, если на нем нет традиционной сельди под шубой? Здесь очень важно не перепутать местами слои, поэтому если ты еще ни разу не готовила это блюдо, обязательно тщательно изучи рецепт!

Рецепт «шубы» смотри здесь.

Если же ты хочешь, чтобы праздничный стол был одновременно и традиционным и оригинальным, попробуй несколько видоизменить привычные рецепты. Например, вместо обычного можешь приготовить оливье с красной рыбой и икрой.

Это рецепт – для настоящих гурманов, готовых к реальным экспериментам! Для приготовления запасись следующими ингредиентами:

картофель – 4 шт.

морковь – 2 шт.

куриные яйца – 2 шт.

красная копченая рыба (семга, форель) – 150 г

маринованные огурцы – 2 шт.

красная лососевая икра – 2 ст. л.

зеленый консервированный горошек – 1 банка

лук – 1 шт.

майонез – 200 г

Итак, начинаем готовить!

Свари картошку, морковку и яйца. Дальше нарежь кубиками овощи и яйца и вместе с огурцами и луком сложи в миску. Маленькими кусочками нарежь красную рыбу. Сложи все ингредиенты в одну посудину, в которой ты планируешь подавать салат на стол, и тщательно перемешай. Добавь икру, горошек и майонез. Снова перемешай! Наш необычный оливье готов!

Отличным дополнением к оливье на праздничном столе станут разнообразные закуски.

Например, можешь побаловать своих близких вкусным жюльеном с курицей и шампиньонами. Как приготовить это простое и в то же время необычное блюдо, читай здесь.

Еще одной отличной закуской станет тартар из лосося! Мы подобрали для тебя рецепт просто с идеальной схемой: «минимум времени + минимум усилий = максимум комплиментов в твой адрес о том, какое вкусное получилось блюдо».

Зимой, когда вокруг всего два цвета – черный и белый, иногда так не хватает ярких красок! И если в ближайшее время договориться с природой точно не получится, добавить немного расцветок в свою жизнь ты можешь самостоятельно. Например, приготовив яркое ризотто по нашему рецепту. Оно станет отличным украшением твоего новогоднего стола.

Думала, трендовость – это только об одежде, аксессуарах, прическах и т.д.? А как насчет кулинарии? Здесь тоже есть своя мода! На пике популярности – блюда с контрастными вкусами. Одно из них – китайская курочка в кисло-сладком соусе. Как ее приготовить самостоятельно, читай здесь.

2021-й – год Белого Металлического Быка. Поэтому круто, если в твоем арсенале новогодних рецептов будет много мясных! А теперь давай, наконец, разберемся с мифами вокруг приготовления курицы карри. Поверь, для такого блюда одной приправы и твоих умелых ручек недостаточно, тут нужно действовать по специальной методике.

И какой же новогодний стол без десерта! Чтобы удивить гостей и порадовать Металлическую Крысу, мы предлагаем тебе испечь вкусный шоколадный торт «Брауни».

Для этого тебе понадобится:

горький шоколад – 100 г

сливочное масло – 170 г

сахар – 400 г

яйца – 3 шт.

ванильный экстракт – 1 ч. л.

мука – 1 ст.

рубленые орехи – 100 г

Итак, приступаем к приготовлению!

Растопи шоколад вместе с маслом. Удобнее будет сделать это в микроволновке, включая ее несколько раз по 30 секунд и тщательно перемешивая. Как только шоколад с маслом полностью расплавились, добавь в таком же порядке сахар, яйца, ваниль, муку и орехи, при этом каждый раз перемешивая ингредиенты. Разогрей духовку до 180 С. Выложи все в красивую формочку и выпекай 35 минут при температуре 180 С. Самое главное – не передержи, иначе рискуешь сделать слишком сухой десерт. Тортик должен быть слегка влажным внутри. Готово!

Ну а если хочешь почувствовать себя настоящей кулинарной супервумен, попробуй удивить гостей собственными профитролями. Причем рецепт мы для тебя подобрали не простой, а “золотой”! Это – инструкция приготовления идеальных профитролей, следуя которой ты ну никак не сможешь случайно испортить десерт. Записывай!

Если же ты или кто-то из твоих гостей следит за фигурой столь тщательно, что даже в новогоднюю ночь будет считать калории, советуем тогда на десерт приготовить… диетический шоколадный мусс! Его можно есть в любом количестве и в любое время, даже ночью! Рецепт здесь.

Жаждешь кулинарных подвигов на Новый Год? Тогда устрой настоящее десертное застолье и пополни ряды сладостей нежным Бернским суфле из груш! И, да, советуем запастись порциями побольше, просто они такие вкусные, что гости их разберут за одну секунду!

Что ты загадывала в прошлый раз на Новый Год? Есть и не толстеть? Твое желание исполнится спустя 365 дней, готовишь на праздничный ужин шоколадный торт по нашему секретному рецепту. Это крайне низкокалорийное блюдо и позволить себе кусочек в новогоднюю ночь смогут даже модели! Так что записывай уже сейчас рецепт шоколадного торта для похудения 🙂 Он станет достойной “вишенкой” на твоем новогоднем столе!

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