Бананово-шоколадный кекс звучит немного полезнее, чем классический шоколадный. Один ингредиент может уменьшить приторную сладость и добавить интересный привкус. Именно поэтому мы подготовили для тебя вкусный рецепт бананово-шоколадного кекса, на который нужно совсем мало времени!

Ингредиенты для приготовления бананово-шоколадного кекса:

• пшеничная мука – 250 г

• разрыхлитель – 2,5 ч. л.

• соль – щепотка

• темный шоколад – 125 г

• ванилин – по вкусу

• сахар – 240 г

• яйцо куриное – 2 шт

• бананы – 4 шт

Как приготовить бананово-шоколадный кекс:

Рецепт бананово-шоколадного кекса. Шаг 1

Сначала разогрейте духовку до 200 градусов, а уже затем приступайте к приготовлению. В большой миске взбейте яйца с сахаром и добавьте ванилин.

Рецепт бананово-шоколадного кекса. Шаг 2

Возьмите бананы и разотрите их в пюре. Это можно сделать с помощью блендера или вилки. Добавьте пюре в миску.

Рецепт бананово-шоколадного кекса. Шаг 3

Теперь возьмите другую миску, чтобы смешать в ней муку, разрыхлитель и щепотку соли. И смешайте обе массы в одну.

Рецепт бананово-шоколадного кекса. Шаг 4

Нарежьте или потрите шоколад на терке. Осторожно добавьте его к основной массе.

Рецепт бананово-шоколадного кекса. Шаг 5

Смажьте форму для кекса маслом или маргарином. Залейте тесто в форму и поставьте в предварительно разогретую духовку. Выпекать 50-60 минут до золотистого цвета.

Вкусный и сытный десерт готов! Подавать бананово-шоколадный кекс можно с топингами, фруктами, орехами и кусочками шоколада. Бон аппетит!

Фото: IStock

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