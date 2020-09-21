Выходные в сентябре 2020: будут ли дополнительные выходные
К сожалению, сентябрь в 2020 году не может порадовать дополнительными выходными. Поскольку государственных праздников в этом месяце не предвидится, украинцы будут отдыхать только в обычные выходные – субботу и воскресенье.
Всего в сентябре 30 дней, из которых 22 рабочих и 8 выходных. Выходные в сентябре – 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
И хотя дополнительных выходных из-за праздников ждать не приходится, но праздновать в сентябре 2020-таки есть что.
Календарь праздничных дней сентября
1 сентября – День знаний
2 сентября – День предпринимателя
8 сентября – Международный день солидарности журналистов
9 сентября – День тестировщика
15 сентября – День фармацевтического работника
19 сентября – День HR-менеджера
27 сентября – День туризма
30 сентября – Всеукраинский день библиотек
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