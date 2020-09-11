Полезный творожный кекс: рецепт от участницы «Супер Топ-модели по-украински»
Если вам очень хочется сладкого, а шоколад по каким-то причинам есть нельзя, воспользуйтесь рецептом полезного десерта от Софи Беридзе
Даже если вы не считаете себя сладкоежкой, признайтесь: бывает же, что до одури хочется съесть шоколадку или тортик? И все бы ничего, если не вспоминать, что в сладостях содержатся быстрые углеводы. Они моментально всасываются в кровь и грозят не только лишними килограммами, но и диабетом. Как же удовлетворить свое желание и не навредить организму? Все очень просто: заменить шоколад полезным творожным кексом по рецепту Софи Беридзе — модели-трансгендера из проекта «Супер Топ-модель по-украински», который снимает Новый канал.
Главное — готовить его из цельнозерновой, рисовой или кукурузной муки. В их составе содержатся витамины групп В, Н и Е, кальций, марганец, железо и хром. Другими словами, десерты из таких видов муки не навредят организму, а, наоборот, принесут ему пользу.
Ингредиенты:
- мука (цельнозерновая, рисовая или кукурузная) — 200-250 г;
- творог — 200 г;
- сливочное масло — 130 г;
- яйца — 3 шт.;
- разрыхлитель — 1,5 ч. ложки;
- изюм, орехи или цукаты — по желанию.
Способ приготовления:
- Растопите масло, добавьте к нему яйца и творог. Тщательно перемешайте.
- Добавьте в массу разрыхлитель и просейте туда же муку.
- По желанию можете добавить изюм, орехи или цукаты. По консистенции тесто для кекса должно напоминать густую сметану.
- Залейте получившуюся массу в формочку и отправьте в духовку на час при температуре 170 градусов.
Ваш полезный десерт готов! Приятного аппетита!
Уже этой осенью вы сможете увидеть Софи Беридзе в «Супер Топ-модели по-украински» на Новом канале и узнать, удастся ей вернуться на проект с триумфом или придется распрощаться с мечтой