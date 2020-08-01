Коронавирус загнал всех на карантин. С каждым днем тебя все больше одолевает лень? Как повысить мотивацию, чтобы найти силы для домашних дел, самообразования, спорта и удаленной работы? Мы собрали 5 действенных советов, которые пригодятся не только при самоизоляции, но и для планирования стратегических жизненных целей. Сохрани материал в закладки, чтобы не потерять.

Как повысить мотивацию: топ-5 советов

Поставьте себе конкретную цель

Определите конкретную цель, которую ты искренне хочешь достичь. Тогда будешь знать, ради чего работаешь, и желание полежать пропадет. Чтобы определиться с целью, подумай о самом успешном варианте своей жизни и пропиши, каких навыков и знаний тебе не хватает для реализации. Составь план обучения или практики, которые помогут тебе перейти на ступень выше. Также подумай, что мешает достичь цели. Над этим тоже надо поработать.

Найдите наставника

Если хочешь стать лучшим в чем-то, важно найти ментора, человека-профи в этом вопросе. Его биография станет лучшим мотиватором, а советы и наставления помогут не сбиться с правильного пути. Но помни, что время вносит свои коррективы. Поэтому прокачаться в теме тебе помогут онлайн-курсы, подборки книг и тематические ресурсы.

Вознаграждайте себя

Придумай систему поощрений за каждое, даже самое малое, достижение на пути к поставленной цели. Если знаешь о награде, то сделать любое дело будет значительно проще и приятнее.

Как заставить себя сделать то, что не хочется?

Позволяйте себе лениться

Иногда лень является признаком переутомления. В таком случае с ней не стоит бороться. Нужно, наоборот, лечь и полениться! Если вы попробуете просто лежать и ничего больше не делать, поймете, что долго так не выдержите! А вот если вы ленитесь и параллельно заглядываете в Facebook или читаете книгу, то уже не ленитесь, а просто лениво проводите время. Поэтому лениться нужно осознанно – это одно из правил преодоления лени и повышения собственной мотивации.

Читайте мотивирующие книги

Психолог и эксперт проекта «ПоLOVEинки» на Новом канале Владимир Науменко составил список книг, которые вдохновили его на многие свершения. Возможно, они подарят вдохновение и тебе.

Робин Шарма «Монах, который продал свой «феррари», «Лидер без титула», «Святой, Серфингист и Директор»

Брайан Трейси «Достижение максимума»

Тони Роббинс «Разбуди в себе исполина»

Наполеон Хилл «Думай и богатей»

Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

Ник Вуйчич «Жизнь без границ»

Пауло Коэльо «Алхимик»

Джек Кэнфилд «Куриный бульон для души»

Карантин хоть и ограничил передвижение, но подарил нам время обратить внимание на себя. Давайте используем его с пользой!

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