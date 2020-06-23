Запіканка з кабачків: покроковий рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової
Ведуча Нового каналу поділилася прованським рецептом
У супермаркетах вже з’явилися молоденькі кабачки. Вони не надто великі, тонкошкірі і з дрібним насінням. Тому готуються дуже швидко. Ведуча програми «Ревізор» (Новий канал), кулінар Юлія Панкова рекомендує з таких овочів приготувати прованську запіканку. Дівчина запевняє, що в цьому рецепті кабачки збережуть свій ніжний молочний аромат і делікатну текстуру.
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– А легка сирна скоринка додасть пікантного смаку, – каже Юля. – Страва готується швидко, і може стати легким сніданком.
Запіканка з кабачків: інгредієнти
- 150 мл – молока
- 2 шт. – молодих кабачків
- 3 шт. – курячих яєць
- 50 г – сиру пармезан
- 6 ст. л. – борошна
- ½ пучка петрушки
- 6 ст. л. – оливкової олії
- Сіль та перець
- Дрібка сушеного базиліку
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Готуємо запіканку з кабачків покроково:
- Духовку розігрійте до 200 градусів. Невелику форму для запікання змастіть оливковою олією. Кабачки наріжте невеликими кубиками і викладіть у форму.
- Петрушку дрібно порубайте. У невеликій мисці з широкими краями збийте яйця виделкою, додайте молоко, дрібку базиліку. Все перемішайте.
- Пармезан натріть на дрібній тертці і додайте в яєчно-молочну суміш. Посоліть та поперчіть. До оливкової олії додайте борошно та розмішайте до однорідної маси.
- Залийте кабачки тістом. Рівномірно розподіліть суміш по всій формі. Поставте форму в духовку. Запікайте 45 хвилин.
Смачного!
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