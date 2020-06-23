Ведуча Нового каналу поділилася прованським рецептом

У супермаркетах вже з’явилися молоденькі кабачки. Вони не надто великі, тонкошкірі і з дрібним насінням. Тому готуються дуже швидко. Ведуча програми «Ревізор» (Новий канал), кулінар Юлія Панкова рекомендує з таких овочів приготувати прованську запіканку. Дівчина запевняє, що в цьому рецепті кабачки збережуть свій ніжний молочний аромат і делікатну текстуру.

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– А легка сирна скоринка додасть пікантного смаку, – каже Юля. – Страва готується швидко, і може стати легким сніданком.

Запіканка з кабачків: інгредієнти

150 мл – молока

2 шт. – молодих кабачків

3 шт. – курячих яєць

50 г – сиру пармезан

6 ст. л. – борошна

½ пучка петрушки

6 ст. л. – оливкової олії

Сіль та перець

Дрібка сушеного базиліку

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Готуємо запіканку з кабачків покроково:

Духовку розігрійте до 200 градусів. Невелику форму для запікання змастіть оливковою олією. Кабачки наріжте невеликими кубиками і викладіть у форму. Петрушку дрібно порубайте. У невеликій мисці з широкими краями збийте яйця виделкою, додайте молоко, дрібку базиліку. Все перемішайте. Пармезан натріть на дрібній тертці і додайте в яєчно-молочну суміш. Посоліть та поперчіть. До оливкової олії додайте борошно та розмішайте до однорідної маси. Залийте кабачки тістом. Рівномірно розподіліть суміш по всій формі. Поставте форму в духовку. Запікайте 45 хвилин.

Смачного!

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