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Запіканка з кабачків: покроковий рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової

запеканка из кабачков рецепт

Ведуча Нового каналу поділилася прованським рецептом

У супермаркетах вже з’явилися молоденькі кабачки. Вони не надто великі, тонкошкірі і з дрібним насінням. Тому готуються дуже швидко. Ведуча програми «Ревізор» (Новий канал), кулінар Юлія Панкова рекомендує з таких овочів приготувати прованську запіканку. Дівчина запевняє, що в цьому рецепті кабачки збережуть свій ніжний молочний аромат і делікатну текстуру.

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– А легка сирна скоринка додасть пікантного смаку, – каже Юля. – Страва готується швидко, і може стати легким сніданком.

Запіканка з кабачків: інгредієнти

  • 150 мл – молока
  • 2 шт. – молодих кабачків
  • 3 шт. – курячих яєць
  • 50 г – сиру пармезан
  • 6 ст. л. – борошна
  • ½ пучка петрушки
  • 6 ст. л. – оливкової олії
  • Сіль та перець
  • Дрібка сушеного базиліку

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запеканка из кабачков

Готуємо запіканку з кабачків покроково:

  1. Духовку розігрійте до 200 градусів. Невелику форму для запікання змастіть оливковою олією. Кабачки наріжте невеликими кубиками і викладіть у форму.
  2. Петрушку дрібно порубайте. У невеликій мисці з широкими краями збийте яйця виделкою, додайте молоко, дрібку базиліку. Все перемішайте.
  3. Пармезан натріть на дрібній тертці і додайте в яєчно-молочну суміш. Посоліть та поперчіть. До оливкової олії додайте борошно та розмішайте до однорідної маси.
  4. Залийте кабачки тістом. Рівномірно розподіліть суміш по всій формі. Поставте форму в духовку. Запікайте 45 хвилин.

Смачного!

Фото: iStock

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