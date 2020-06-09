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Клафуті з черешнею: рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової

пирог с черешней

Ведуча Нового каналу розказала, як готує ароматний десерт із ягодами

Поки сезон черешень ще у розпалі, встигніть ними насолодитися вдосталь. Насамперед наїжтеся свіжих ягід від душі, а вже потім приготуйте з них смачну випічку. Ведуча програми «Ревізор» (Новий канал), кулінар Юлія Панкова рекомендує спекти ароматний десерт – клафуті.

пирог с черешней

– Для цього пирога можна використовувати будь-яку соковиту ягоду – вишню, черешню, ожину, сливу, чорницю, – розповідає ведуча. – Влітку черешня з’являється першою, тож спочатку готуємо клафуті з нею.

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пирог с черешней

Ведуча зізнається, що рецептів цього десерту є багато. Але вона провела величезну дослідницьку роботу, в результаті якої і народився цей – ідеальний та вивірений. За словами Юлі, він поєднує в собі техніки та поради багатьох іменитих кулінарів. Тож сміливо можете готувати!

Клафуті з черешнею: інгредієнти

  • 125 г – дрібного цукру
  • 60 г – борошна
  • 300 г – вершків жирністю 10-12%
  • 2 шт. – яєць
  • 3 шт. – жовтків
  • ½ стручка ванілі
  • 3 ст. л. – настоянки з черешні
  • 450 г – черешень без кісточок
  • Масло, борошно, цукор – для обсипання форми

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пирог с черешней

Готуємо клафуті з черешнею покроково:

  1. Візьміть форму діаметром 22-24 см.
  2. Черешню очистіть від кісточок, складіть в друшляк, встановлений над мискою, і збризніть настоянкою.
  3. Змішайте цукор і борошно у великій мисці. Поступово додавайте вершки, яйця і яєчні жовтки. Розмішайте, щоб вийшло рідке однорідне тісто. Додайте вміст стручка ванілі. Залиште в холодильнику на 2 години або на ніч.
  4. Жароміцну форму змастіть маслом, посипте сумішшю борошна і цукру. Поставте форму в холодильник на той же час, що і тісто.
  5. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  6. Перелийте в тісто черешневий сік з миски, перемішайте, піднімаючи тісто з дна.
  7. Налийте у форму тісто завтовшки в палець і поставте в духовку на 5-7 хвилин. Тісто має загуснути до консистенції сметани. Дістаньте форму з духовки, розподіліть ягоди по тісту щільним шаром і залийте залишками тіста.
  8. Поверніть форму в духовку і випікайте ще 15 хвилин при 200 градусах. Потім зменшіть жар до 180 градусів і випікайте 35-40 хвилин. Краї мають стати пишними.
  9. Вставте кінчик ножа в центр клафуті. Коли витягнете, то він має залишитися чистим.
  10. Остудіть випічку у формі. Подавайте клафуті теплим або холодним.

Фото: iStock

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