Клафуті з черешнею: рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової
Ведуча Нового каналу розказала, як готує ароматний десерт із ягодами
Поки сезон черешень ще у розпалі, встигніть ними насолодитися вдосталь. Насамперед наїжтеся свіжих ягід від душі, а вже потім приготуйте з них смачну випічку. Ведуча програми «Ревізор» (Новий канал), кулінар Юлія Панкова рекомендує спекти ароматний десерт – клафуті.
– Для цього пирога можна використовувати будь-яку соковиту ягоду – вишню, черешню, ожину, сливу, чорницю, – розповідає ведуча. – Влітку черешня з’являється першою, тож спочатку готуємо клафуті з нею.
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Ведуча зізнається, що рецептів цього десерту є багато. Але вона провела величезну дослідницьку роботу, в результаті якої і народився цей – ідеальний та вивірений. За словами Юлі, він поєднує в собі техніки та поради багатьох іменитих кулінарів. Тож сміливо можете готувати!
Клафуті з черешнею: інгредієнти
- 125 г – дрібного цукру
- 60 г – борошна
- 300 г – вершків жирністю 10-12%
- 2 шт. – яєць
- 3 шт. – жовтків
- ½ стручка ванілі
- 3 ст. л. – настоянки з черешні
- 450 г – черешень без кісточок
- Масло, борошно, цукор – для обсипання форми
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Готуємо клафуті з черешнею покроково:
- Візьміть форму діаметром 22-24 см.
- Черешню очистіть від кісточок, складіть в друшляк, встановлений над мискою, і збризніть настоянкою.
- Змішайте цукор і борошно у великій мисці. Поступово додавайте вершки, яйця і яєчні жовтки. Розмішайте, щоб вийшло рідке однорідне тісто. Додайте вміст стручка ванілі. Залиште в холодильнику на 2 години або на ніч.
- Жароміцну форму змастіть маслом, посипте сумішшю борошна і цукру. Поставте форму в холодильник на той же час, що і тісто.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Перелийте в тісто черешневий сік з миски, перемішайте, піднімаючи тісто з дна.
- Налийте у форму тісто завтовшки в палець і поставте в духовку на 5-7 хвилин. Тісто має загуснути до консистенції сметани. Дістаньте форму з духовки, розподіліть ягоди по тісту щільним шаром і залийте залишками тіста.
- Поверніть форму в духовку і випікайте ще 15 хвилин при 200 градусах. Потім зменшіть жар до 180 градусів і випікайте 35-40 хвилин. Краї мають стати пишними.
- Вставте кінчик ножа в центр клафуті. Коли витягнете, то він має залишитися чистим.
- Остудіть випічку у формі. Подавайте клафуті теплим або холодним.
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