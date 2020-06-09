Ведуча Нового каналу розказала, як готує ароматний десерт із ягодами

Поки сезон черешень ще у розпалі, встигніть ними насолодитися вдосталь. Насамперед наїжтеся свіжих ягід від душі, а вже потім приготуйте з них смачну випічку. Ведуча програми «Ревізор» (Новий канал), кулінар Юлія Панкова рекомендує спекти ароматний десерт – клафуті.

– Для цього пирога можна використовувати будь-яку соковиту ягоду – вишню, черешню, ожину, сливу, чорницю, – розповідає ведуча. – Влітку черешня з’являється першою, тож спочатку готуємо клафуті з нею.

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Ведуча зізнається, що рецептів цього десерту є багато. Але вона провела величезну дослідницьку роботу, в результаті якої і народився цей – ідеальний та вивірений. За словами Юлі, він поєднує в собі техніки та поради багатьох іменитих кулінарів. Тож сміливо можете готувати!

Клафуті з черешнею: інгредієнти

125 г – дрібного цукру

60 г – борошна

300 г – вершків жирністю 10-12%

2 шт. – яєць

3 шт. – жовтків

½ стручка ванілі

3 ст. л. – настоянки з черешні

450 г – черешень без кісточок

Масло, борошно, цукор – для обсипання форми

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Готуємо клафуті з черешнею покроково:

Візьміть форму діаметром 22-24 см. Черешню очистіть від кісточок, складіть в друшляк, встановлений над мискою, і збризніть настоянкою. Змішайте цукор і борошно у великій мисці. Поступово додавайте вершки, яйця і яєчні жовтки. Розмішайте, щоб вийшло рідке однорідне тісто. Додайте вміст стручка ванілі. Залиште в холодильнику на 2 години або на ніч. Жароміцну форму змастіть маслом, посипте сумішшю борошна і цукру. Поставте форму в холодильник на той же час, що і тісто. Розігрійте духовку до 200 градусів. Перелийте в тісто черешневий сік з миски, перемішайте, піднімаючи тісто з дна. Налийте у форму тісто завтовшки в палець і поставте в духовку на 5-7 хвилин. Тісто має загуснути до консистенції сметани. Дістаньте форму з духовки, розподіліть ягоди по тісту щільним шаром і залийте залишками тіста. Поверніть форму в духовку і випікайте ще 15 хвилин при 200 градусах. Потім зменшіть жар до 180 градусів і випікайте 35-40 хвилин. Краї мають стати пишними. Вставте кінчик ножа в центр клафуті. Коли витягнете, то він має залишитися чистим. Остудіть випічку у формі. Подавайте клафуті теплим або холодним.

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