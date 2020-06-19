Как приготовить безалкогольный мохито? Мы знаем отличный способ! Рецепт приготовления мохито пошагово ищи в нашем материале

Летом однозначный хит сезона – это освежающие коктейли. Мы с вами уже готовили домашний лимонад, а сейчас пришло время научиться самостоятельно готовить безалкогольный мохито. Нежный мятный коктейль с кислинкой – фаворит у девушек на любой вечеринке, поэтому записывай пошаговый рецепт мохито в домашних условиях! Это очень просто!

Безалкогольный мохито: рецепт

Вам понадобится:

Свежая мята – 10 г

Половинка лайма

Содовая («Спрайт») – 150 мл

Лед – 8 кубиков

Тростниковый сахар по вкусу

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Готовим безалкогольный мохито пошагово:

Порежь половинку лайма на дольки и выложи их на дно графина или кувшина. Добавь мяту (предварительно, помой листики и избавься от жестких палочек), тростниковый сахар и хорошенько разомни толкушкой или вилкой. Лед перебей в блендере в мелкую крошку и добавь к мяте, лайму и сахару. Высыпаем смесь в шейкер и взбиваем. Если шейкера нет, можешь просто хорошенько потрусить плотно закрытый графин! Выложи получившуюся ледяную массу в бокалы и залей «Спрайтом». Готово! Безалкогольный мохито готов. Украсить коктейль можно листиками мяты или тонкой долькой лайма, по желанию. Если же ты планируешь приготовить алкогольный мохито, тебе кроме основных ингредиентов понадобиться еще 30 мл (для каждого бокала!) белого рома. Наливать ром в коктейль нужно перед добавлением содовой («Спрайта»), а все остальное – по рецепту выше.

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