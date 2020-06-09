С Днем друзей: поздравления в прозе

Как поздравить с Днем друзей? У нас есть парочка идей! Нет ничего лучше, чем трогательные поздравления в прозе. Слова, написанные от чистого сердца, порадуют любого человека. Оригинальные поздравления с Днем друзей ищи в материале Нового канала!

Сегодня, 9 июня, отмечается Международный день друзей – один из самых необычных и душевных праздников года. Он был основан для того, чтобы мы не забывали напоминать своим друзьям о том, как они ценны и важны для нас. Ведь порой жизненная рутина закручивает так, что мы забываем обо всем и обо всех. И несмотря на то, что история умалчивает точную дату основания Международного дня друзей, этот неофициальный праздник не теряет своей популярности до сих пор.

В нашем материале мы собрали лучшие поздравления с Днем друзей в прозе. Выбирай и радуй своих близких!

Поздравляю с Днём друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те самые люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделят радость и победу, которые не отвернутся от тебя в минуты тяжести и жизненных неурядиц, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые прибавят уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения и которые всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми.



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Поздравляю с Днём друзей. Желаю, чтобы в нужную минуту друзья всегда были рядом, чтобы эти люди делили с тобой мгновения радости и побед, моменты огорчений и разочарований. И пусть в твоей жизни дружба будет крепкой, верной и настоящей. Люби друзей и пусть они будут твоим вдохновением.



Сегодня в современном и продажном мире, счастье быть другом, а еще большее счастье иметь друзей: настоящих, верных, не фальшивых. И в этот день хочу сказать каждому: кто не отвернется в трудную минуту, кто нож точить не будет за спиной, кто не выставит Вас на посмешище и не откажет в помощи — это и есть настоящие друзья. Желаю каждому, пусть одного, но верного друга! Цените настоящую дружбу, ведь она даётся не каждому.



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Поздравляю тебя с Днем друзей! Желаю никогда не оставаться в одиночестве. Пусть рядом всегда будет близкий, родной человек, который разделит все твои беды и успехи. Пусть он станет настоящим другом. Пусть у тебя ни в чем и никогда не будет нужды, ведь друзья никогда не оставят тебя в беде.



Поздравляю с Днём друзей. Пусть годы летят, пусть за окном зима меняется на лето, а я желаю, чтобы наша дружба не старела и не теряла той самой искры, которая зажигает в наших сердцах искренность, доверие и понимание. Пусть наша дружба остаётся крепкой, ведь это так важно — знать и понимать, что в твоей жизни есть самый настоящий друг — опора и поддержка в любой ситуации. Желаю тебе здоровья, мира, добра и жизненных побед, каждую из которых мы отметим вместе!



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В самый лучший праздник на планете, в День друзей, желаю познать чувство настоящей дружбы, обрести искренних и надежных друзей, близких по духу и ценностям. Пусть у тебя будут самые преданные друзья, с которыми можно и в бой, и на вечеринку, и на курорт. Процветания тебе и вдохновения!

Фото: iStock

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