Вихідні в червні в 2020 році порадують тих, хто мріє про міні-відпустку влітку. Трійця подарувала українцям неробочий понеділок, 8 червня. Але на цьому приємні сюрпризи не закінчуються. Адже попереду державне свято – День Конституції. А значить, у жителів України буде додатковий вихідний.

Вихідні на День Конституції 2020

28 червня, а цього року це остання неділя місяця, відзначається одне з найголовніших свят України – День Конституції. Основний закон нашої держави був прийнятий у 1996 році. Конституція має вищу юридичну силу і закріплює державний устрій, фіксує принципи побудови гілок влади, визначає права і обов’язки громадян.

Високий статус цієї дати підкреслюється не тільки святковими заходами, а й додатковим днем ​​відпочинку. Тому вихідні в червні в 2020 році розтягнуті з 27 по 29 червня включно.

Цікаві факти про Конституцію України

Конституція України була прийнята через 5 років після оголошення незалежності нашої держави – 28 червень 1996 року. До цього моменту використовувалася Конституція УРСР.

Новий документ готувався довго. Напередодні голосування депутати Верховної ради працювали практично добу – 23 години, і голосували за кожну статтю Конституції окремо.

Основний закон країни складається з преамбули та 15 розділів, які включають в себе 161 статтю і 17 перехідних положень. За час існування Конституції в її текст вносилися зміни сім разів.

Прародителькою європейських конституцій став договір авторства Гетьмана Пилипа Орлика. Він як Гетьман Війська Запорозького ще в 1710 році описав права і обов’язки і Гетьмана, і членів Війська, окреслив функції законодавчої і виконавчої гілок влади.

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