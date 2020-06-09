Ты знал (-а), что сегодня, 9 июня, – Международный день друзей? Сам праздник велел сделать виртуальную вечеринку и вспомнить с близкими по духу людьми все, что пережили: посмеяться, погрустить, сыграть в дистанционно в любимую игру. Конечно, лучшая открытка для друга – это общая фотография самого душевного вечера или самой дикой выходки. Но если такая не находится, то мы подобрали для тебя много стильных и лаконичных вариантов поздравления с Днем друзей в открытках и картинках. Тебе нужно будет лишь добавить несколько слов. Или обойтись без них. Выбирай картинки ко Дню друзей и не забудь поздравить своего buddy.

Если нужные слова для лучшего друга или подруги не находятся, то мы поможем решить эту маленькую проблему. Читай поздравления с Днем друзей в прозе и выбирай то, что по душе.