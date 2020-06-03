Папа может: быстрые варианты завтрака для ребенка от Олега Кензова
Олег Кензов поделился простыми рецептами полезной детской еды на скорую руку
Ведущий «Кохання на виживання» (Новый канал) знает, насколько важно мужчине уметь готовить. У Олега Кензова есть дочь от первого брака Эвелина. Он часто забирает малышку в гости на выходные и радует ее полезными завтраками, на приготовление которых тратит не больше 15-ти минут. Если и вам лень готовить сложные блюда с утра, сохраните себе эти рецепты.
Творожный омлет
Вам понадобятся: полстакана молока, 2-3 яйца, 100 г творога.
Творог разомните вилкой, чтобы не было больших комочков. Вбейте туда яйца и все перемешайте до однородной массы. Влейте молоко, немного посолите и снова перемешайте. Смажьте разогретую сковороду маслом и влейте туда омлет. Его можно жарить как на сливочном, так и на растительном масле. Но на сливочном выходит вкуснее. Омлет готовится на маленьком огне, накрытый крышкой.
Творожные бутерброды
Вам понадобятся: батон или любой другой хлеб по вкусу, творог, 50 г холодной воды, петрушка, зеленый лук.
Творог разомните вилкой, влейте туда немного воды и все перемешайте. Нарежьте петрушку и зеленый лук. Всыпьте зелень в творог и снова перемешайте. Посолите массу по вкусу. Намажьте ее на хлеб и подавайте к утреннему чаю.
Фруктовый салат
Вам понадобятся: бананы, яблоки, клубника и любые другие ягоды без косточек, сок лимона, творожок.
Выбранные фрукты порежьте кубиками. Чтобы яблоко и банан не потемнели, сбрызните их соком лимона. Мелкие ягоды можно добавлять целыми, крупную клубнику лучше порезать на несколько частей. Заправьте салат сладким творожком и подавайте на стол.
Баловать вкусными завтраками нужно не только детей, но и вторую половинку. Так сказать, для профилактики кризиса отношений. Ведь если над ними не работать, они превратятся в настоящее экстремальное испытание, почти такое, как в «Кохання на виживання». Премьера реалити – этой осенью на Новом канале.
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