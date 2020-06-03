Олег Кензов поделился простыми рецептами полезной детской еды на скорую руку

Ведущий «Кохання на виживання» (Новый канал) знает, насколько важно мужчине уметь готовить. У Олега Кензова есть дочь от первого брака Эвелина. Он часто забирает малышку в гости на выходные и радует ее полезными завтраками, на приготовление которых тратит не больше 15-ти минут. Если и вам лень готовить сложные блюда с утра, сохраните себе эти рецепты.

Творожный омлет

Вам понадобятся: полстакана молока, 2-3 яйца, 100 г творога.

Творог разомните вилкой, чтобы не было больших комочков. Вбейте туда яйца и все перемешайте до однородной массы. Влейте молоко, немного посолите и снова перемешайте. Смажьте разогретую сковороду маслом и влейте туда омлет. Его можно жарить как на сливочном, так и на растительном масле. Но на сливочном выходит вкуснее. Омлет готовится на маленьком огне, накрытый крышкой.

Творожные бутерброды

Вам понадобятся: батон или любой другой хлеб по вкусу, творог, 50 г холодной воды, петрушка, зеленый лук.

Творог разомните вилкой, влейте туда немного воды и все перемешайте. Нарежьте петрушку и зеленый лук. Всыпьте зелень в творог и снова перемешайте. Посолите массу по вкусу. Намажьте ее на хлеб и подавайте к утреннему чаю.

Фруктовый салат

Вам понадобятся: бананы, яблоки, клубника и любые другие ягоды без косточек, сок лимона, творожок.

Выбранные фрукты порежьте кубиками. Чтобы яблоко и банан не потемнели, сбрызните их соком лимона. Мелкие ягоды можно добавлять целыми, крупную клубнику лучше порезать на несколько частей. Заправьте салат сладким творожком и подавайте на стол.

Баловать вкусными завтраками нужно не только детей, но и вторую половинку. Так сказать, для профилактики кризиса отношений. Ведь если над ними не работать, они превратятся в настоящее экстремальное испытание, почти такое, как в «Кохання на виживання». Премьера реалити – этой осенью на Новом канале.

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