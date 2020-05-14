Comic Con Ukraine таки состоится! Готовьте костюмы

Крупнейшая в Украине конвенция комиксов – Сomic Con Ukraine объявила набор участников и актуальные даты! Любимый ивент всех фанов комиксов пройдет 5 и 6 сентября 2020 года на арт-заводе «Платформа»

Международная конвенция комиксов и поп-культуры Comic Con Ukraine начала прием заявок участников. В прошлом году фестиваль принимал участников и гостей из Украины, Польши, США, Великобритании, Венгрии, Греции, Колумбии, Чили, Шотландии, Чехии, Турции, Беларуси, России. На главной сцене за право представлять Украину на престижном международном фестивале косплея в Японии боролись более 1000 косплееров и вместе с 400-а фанатами к-поп соревновались за призовой фонд в 100 000 грн.

Свои работы показали 130 украинских и иностранных художников. В зоне комиксов 14 издательств анонсировали более 40 новинок и запустили 30 стартов продаж комиксов. Наибольший гик-маркет насчитывал около 80 тематических участников, заявок на Cosplay Dog Show было больше 60, а фото-зон 50.

Именно на Comic Con Ukraine приезжали Дэнни Трехо, Кристофер Ллойд, Джон Рис-Дэвис, Брайан Декарт и Джон Ромеро, а в этом году одним из гостей ожидается Maul Cosplay.

Именно здесь оба дня будут выступать украинские музыкальные группы. Именно на Comic Con Ukraine можно увидеть уникальное действо — косплей-дефиле по красной дорожке при участии собак — Dog Cosplay Contest. Именно на Comic Con Ukraine очередь занимают за 2 часа до открытия и остаются на локации до вечера 30 тыс гостей.

Сomic Con Ukraine году запланировано на 5 и 6 сентября. На подготовку работ, номеров, костюмов и стендов требуется время, поэтому 1 мая открылись формы для участников Комикс-зоны и Фанатских стендов, Аллеи художников, Cosplay & Cover Dance Show, фотографов, блогеров, в зону настольных игр и маркета. А с 8 июня начнется регистрация на Dog Cosplay Contest!

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