На вихід! ВДНГ розпочинає роботу після карантину

12 травня у Національному комплексі «Експоцентр України» розпочинається літній сезон.

Щороку команда ВДНГ облаштовує на 287 гектарах Експоцентру локації для дозвілля дітей та дорослих і відкриває теплий сезон на своїй території. «Літо на ВДНГ» — це не лише назва проєкту, а і стиль життя, який обирають кияни та гості столиці вже п’ятий рік.

«Літо на ВДНГ» давно стало своєрідним символом теплого сезону на рівні паркового дозвілля, музичних фестивалів і опен-ейрів. Проте, якщо сезон для масових заходів країни, у зв’язку зі світовою пандемією COVID-19, ще не розпочався, Національний комплекс «Експоцентр України» виходить з карантину одним з перших. «Літо на ВДНГ» стартує вже завтра: паркові локації для відвідування будуть відкриті вже з 12 травня.

– На жаль, на першому етапі нам доведеться відкрити паркові активності з деякими обмеженнями, – розповідає Євген Мушкін, генеральний директор ВДНГ. – З 12 травня на ВДНГ почнуть працювати лише ті локації, роботу яких дозволено відповідно до чинних правил безпеки — відкриті площі, соціальна дистанція, регулярна санітарна обробка контактних поверхонь. Але за час карантину ми всі так втомилися від вимушеної ізоляції, що навіть прості прогулянки територією ВДНГ зі стаканчиком запашної кави або морозивом стануть для нас усіх чудовим дозвіллям.