Молочное желе: рецепт приготовления пошагово
Как приготовить молочное желе? Быстро и просто! Рецепт приготовления молочного желе пошагово читай в нашем материале
Любая девушка мечтает об идеальной фигуре. И не секрет, что сладости – это первое, с чем приходится распрощаться в погоне за плоским животом и стройными ножками. Мы нашли идеальный рецепт десерта, в котором минимум калорий, и при этом он невероятно нежный и вкусный. Это – молочное желе!
Огромный плюс этого блюда в том, что оно готовится невероятно быстро и не требует каких-либо особых усилий или изощренных ингредиентов. Так что записывай рецепт!
Молочное желе: рецепт
Ингредиенты
- 500 мл молока
- 100 мл воды
- 3 ст.л. сахара
- 1 ст.л. желатина
- ванилин – по вкусу.
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Готовим молочное желе пошагово:
1. Сперва высыпь желатин в глубокую миску, залей кипяченой водой комнатной температуры из расчета 1:8 и оставь набухать на полчаса.
2. В маленькой кастрюльке доведи молоко до кипения. Кстати, молоко вполне может быть 0% жирности, тогда наше желе получится минимально калорийным. В закипевшее молоко засыпь сахар, и снова вскипяти.
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3. В набухший желатин долей теплой воды, поставь на маленький огонь и, тщательно помешивая, раствори. Влей получившуюся смесь в молоко и перемешай до полной однородности.
4. Когда наше желе остынет, всыпь в него ванилин, процеди массу через сито, разлей в формочки (можно использовать обычные стаканы!) и поставь в холодильник для застывания.
5. Подавай молочное желе с фруктами, ягодами, вареньем или шоколадом.
Приятного аппетита!
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