Как приготовить молочное желе? Быстро и просто! Рецепт приготовления молочного желе пошагово читай в нашем материале

Любая девушка мечтает об идеальной фигуре. И не секрет, что сладости – это первое, с чем приходится распрощаться в погоне за плоским животом и стройными ножками. Мы нашли идеальный рецепт десерта, в котором минимум калорий, и при этом он невероятно нежный и вкусный. Это – молочное желе!

Огромный плюс этого блюда в том, что оно готовится невероятно быстро и не требует каких-либо особых усилий или изощренных ингредиентов. Так что записывай рецепт!

Молочное желе: рецепт

Ингредиенты

500 мл молока

100 мл воды

3 ст.л. сахара

1 ст.л. желатина

ванилин – по вкусу.

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Готовим молочное желе пошагово:

1. Сперва высыпь желатин в глубокую миску, залей кипяченой водой комнатной температуры из расчета 1:8 и оставь набухать на полчаса.

2. В маленькой кастрюльке доведи молоко до кипения. Кстати, молоко вполне может быть 0% жирности, тогда наше желе получится минимально калорийным. В закипевшее молоко засыпь сахар, и снова вскипяти.

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3. В набухший желатин долей теплой воды, поставь на маленький огонь и, тщательно помешивая, раствори. Влей получившуюся смесь в молоко и перемешай до полной однородности.

4. Когда наше желе остынет, всыпь в него ванилин, процеди массу через сито, разлей в формочки (можно использовать обычные стаканы!) и поставь в холодильник для застывания.

5. Подавай молочное желе с фруктами, ягодами, вареньем или шоколадом.

Приятного аппетита!

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