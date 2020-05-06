Фо Бо – это традиционный вьетнамский суп, сваренный на говяжьих косточках с лапшой. Ароматный и мягкий, он придется по вкусу и детям, и взрослым. Записывай самый простой рецепт приготовления супа Фо Бо!

Тебе понадобится:

Лапша рисовая – 300 г Говядина – 350 г Говяжьи косточки – 800 г Вода – 2 л Лук репчатый – 1 шт. Имбирь – 3−4 см корня Лемонграсс – 1 ч. л. Лук зелёный – 1 ст. л. Кинза – 1 ст. л. Соль – 1 ст. л.

Суп Фо Бо состоит из трех основных компонентов: бульона, лапши и мяса. Не удивляйся, что мясо и бульон мы разделили, они действительно готовятся отдельно!

Итак, первое – это бульон. Доведи в кастрюле воду до кипения и положи в нее говяжьи косточки. Добавь соль, мелкопорезанный имбирь, лемонграсс и вари на среднем огне 2 часа. В конце добавь репчатый лук.

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Мясо порежь тонкими слайсами. Натри их солью и специями и оставь на время пропитаться. Как только сварится бульон, замочи в нем мясо на 10-15 минут.

В отдельной кастрюльке вскипяти воду и свари в ней рисовую лапшу до средней степени готовности. Промой в холодной, а затем – в горячей воде.

Теперь у нас готовы все три компонента Фо Бо! В глубокую тарелку выложи лапшу, поверх нее – порезанное слайсами мясо и посыпь зеленью. И в конце залей блюдо бульоном. Наш суп готов к подаче! Приятного аппетита!

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