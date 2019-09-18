Пляжный сезон в разгаре, и все девушки массово отказываются от сладостей в пользу идеальной фигуры! Но ведь так хочется побаловать себя вкусняшкой! Что же делать? Неужели тебе придется теперь всегда ходить мимо витрин кондитерских, завистливо облизываясь? А вот и нет! Есть множество рецептов вкусных и некалорийных десертов, и самым любимым из них мы готовы с тобой поделиться!

Как приготовить мохито? Рецепт пошаговый

Сегодня мы расскажем тебе, как легко и быстро приготовить аппетитный чизкейк с ягодами, от которого лишние сантиметры на талии не появятся! Гости будут в восторге, а тебе больше не придется отказывать себе в гастрономическом удовольствии!

Тебе понадобится:

Овсяное печение на фруктозе – 120 г;

Фруктоза – 2 ст. л;

Яичные белки – 10 шт;

Низкокалорийный творог – 600 г;

Ягоды (черника, малина, клубника, вишня) – 400 г;

Яйца – 1 шт.

Итак, приступаем к приготовлению!

Мелко поломай овсяное печенье (можно даже размельчить в блендере). Взбей яйцо до пышной пены, и смешай с крошкой из печенья. Затем выложи получившуюся массу на противень, предварительно застеленный пекарской бумагой, и выпекай корж в течение 10-15 минут.

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Нежирный творог перемешай с ягодами и фруктозой. Все яичные белки (они должны быть охлажденными!) миксером взбей в крепкую пену, и, постоянно помешивая, добавь в творожную массу.

Получилось нежное суфле! Теперь его нужно аккуратно переложить на уже выпеченный корж, и выпекать 25 минут. Затем выключи духовку, и оставь в ней чизкейк остывать!

Через час можно подавать на стол! Приятного аппетита!