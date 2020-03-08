Прикольные открытки и смс-поздравления с 8 марта

С вашим Днем, дорогие девушки! В честь Международного женского дня мы решили порадовать вас особенным подарком – стильными открытками с участниками реалити «Топ-модель по-украински». Только посмотрите на эти взгляды и фразы, которые парни выбирали лично.





Сохраняй эти оригинальные открытки с 8 марта и не забудь переслать подружкам.

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