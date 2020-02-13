Артем Пивоваров, Юлия Санина, KHAYAT, Андрей Шабанов и другие знаменитости вспомнили, что презентовали им вторые половинки в разное время. Оказалось, что кое-кто остался вообще без подарка, а кому-то достался сюрприз в виде теста с двумя полосками! Это так мило!

Актриса, исполнившая главную роль в «Первых ласточках» – Таисия-Оксана Щурук уверена, что худший подарок это тот, который вручают, «потому что надо»:

– Мне кажется, что худшего быть не может, потому что любой подарок от любимого человека – это уже проявление внимания! Даже если это какая-то открытка или шоколадка – все равно будет круто. Но вот по поводу того, чего не дарить… Не нужно делать это «по принуждению», только потому что это 14 февраля. Если не от чистого сердца, то это будет самый худший подарок в любом случае. Поэтому мы с моим молодым человеком уже поздравили друг друга – поехали вместе в Рим. По сути он мне подарил это путешествие, но даже не привязываясь к 14 февраля это был бы отличный сюрприз для меня! Важно не приурочивать все к какой-то дате, а делать друг друга счастливыми каждый день!

Участник Нацотбора на «Евровидение» KHAYAT рассказал, что лучшим подарком была гитара:

– У меня в жизни происходят только две ситуации: либо мне дарят хороший подарок, либо вообще ничего. Второе, видимо, можно отнести к худшему подарку. А самый крутой – это акустическая гитара, на которой я мечтал научиться играть. И когда мне ее преподнесли – я был просто в шоке. Конечно же, сразу попросил дедушку дать мне несколько уроков, дедушка у меня до сих пор играет в музыкальной группе, чтобы вы понимали. Я уже кое-что выучил, но пока спеть песню под гитару в виде подарка не могу (смеется).

Артем Пивоваров, который называет себя стихийным артистом, вспомнил, как они дарили в школе одноклассницам подарки hand made:

– День всех влюбленных (наряду с остальными днями) — это еще один повод напомнить своей половинке о том, как сильно ты дорожишь вашими отношениями и чувствами. В этот день можно загадать какое-то совместное желание и/или исполнить его тут же. Или превратить все подарки в действия – например, в спонтанное путешествие или активную подготовку к нему (покупку билетов) – со стороны мужчины это хорошая инициатива, на мой взгляд. Классные подарки – это совместные эмоции (прогулка на воздушном шаре, прыжки с парашютом – все в ту же копилку) Не стоит делать стереотипные подарки – носки, средства гигиены, плюшевые игрушки или торты с сердечками — это слишком скучно! Кстати, к подаркам, сделанным своими руками, тоже стоит подходить внимательно. J Одними из худших подарков, которые мы делали в школе девчонкам с моими одноклассниками, – были поделки на уроках труда в пятом классе. У нас был такой обмен с девчонками: они нам приготовили очень вкусный обед, а мы им – поделки из древесины. И, честно говоря, это было ужасно, потому что кто-то делал цветочек из бруска, кто-то игрушку, но ни одна из девчонок не угадала что это за фигура, и на что это похоже (смеется).

Ведущий Андрей Шабанов чтобы подарить именно то, что нужно, рекомендует со своим любимым человеком в преддверии праздника прогуляться по магазинам:

– Я считаю, что на День всех влюбленных своей женщине или девушке нельзя дарить какой-то практичный подарок. Вот живете вы со своей любимой вместе и оба знаете, что вам домой нужна дрель, к примеру. И ты думаешь: если дарить на 14 февраля что-то отдельно, то все равно придется рано или поздно покупать дрель. Значит, нужно будет два раза деньги тратить! И чтобы сэкономить, решаешь, что сможешь выкрутиться и подарить дрель любимой на День святого Валентина. Это и для дома полезно, и подарок есть! Скажу, например: «Это очень символичный подарок, ты же понимаешь, что я имею в виду?» Вот так делать нельзя! Она поймет, что вы выкрутились и сэкономили, поверьте, девочки всё чувствуют! Да, это подарок для семьи, но не для нее. Любой парень знает, что при приближении праздника надо держать ухо востро! Девушка сама себя выдаст. Просто сходите с ней в торговый центр и сразу услышите: «Ой, какое классное что-нибудь!» или «Представляешь, Ленни Кравец в Украину прилетает». И вот вы уже все эти пожелания намотали на ус, и ищете билеты. Это точно станет приятным подарком! Вы будете в шоке, она будет в шоке, все будут в шоке, и она тут же отдастся вам на кухонном столе. Дарите подарки! Это приятно!

Самому Андрею лучший подарок сделала его жена Лера Бородина:

– Если мы говорим о нас с Лерой, то нет такого подарка от неё, который бы я считал плохим. От жены я готов принять всё! Лучшим подарком от неё, конечно же, был бы тест на беременность с двумя полосками. Но это для тех, кто понимает, в чем истинная ценность.

Исполнителю Вадиму Олейнику тоже не по вкусу слишком банальные подарки:

– Самый худший, как по мне, – это набор для бритья! Этакий символ бездумности, но ведь важен не подарок, а внимание. А лучшее для меня – это моя любимая, ее объятия и поцелуи.

Для солиста группы «СКАЙ» Олега Собчука на первом месте не подарок и даже не внимание, а забота:

– 18 років тому я закохався в дівчину, яка згодом стала моєю дружиною, і котру я кохаю дедалі дужче з кожним роком. Її тепло, любов та турбота – мій найкращий подарунок. Якщо говорити про матеріальне, то найгіршого чи найкращого не було, всі подарунки від душі та зі смаком. Мені з цим пощастило.

Ревизор красоты Елена Филонова призналась, что за последние 10 лет в День святого Валентина не получила ни одного подарка:

– Худший подарок, по-моему, это отсутствие подарка! Когда не дарят совсем ничего. Я очень много лет не праздную День святого Валентина, так как всегда в этот день одна. А если говорить о лучшем подарке, то для меня это было путешествие в Доминиканскую республику! Подарок-поездку мне сделал мужчина, который на тот момент должен был стать моим супругом. Но не сложилось… Это было около 10-ти лет назад. И все, потом подарки закончились.

А вот с тем, что нет ничего хуже, чем не получить подарок в принципе, может поспорить Юлия Санина, солистка группы «The HARDKISS»:

– Лучший подарок я почему-то не помню, пусть будут какие-то цветы! А самый худший помню отлично: это был неприятный «сюрприз» от одноклассника еще в школьные годы. Влюбленный мальчик написал под моими окнами краской «Юля, я тебя люблю!», было как-то не очень приятно. Весь подъезд знал, а чувства не взаимны. Вот это можно смело назвать худшим подарком на День святого Валентина!

Ведущая Виктория Батуи готова тратить много времени, чтобы выбрать любимому человеку подарок:

– Лично я очень люблю и стараюсь делать только нужные подарки. Трачу время, чтобы найти именно то, что нужно человеку, что он любит, и что ему нравится. Мне кажется, подарки должны напоминать о человеке, который его тебе сделал, или о событии. Я очень тщательно подхожу к выбору, и сама не могу терпеть ненужные подарки. Для меня худшая вещь – это хлам. Ее никуда не поставишь, никак не сможешь использовать, ни о ком не напоминает. Если говорить не о материальном, то подарком может быть даже какая-то эмоция – это воспоминания, то, что возвращает тебя именно в этот день. Поэтому для меня что на 14 февраля, что на день рождения, да на любой праздничный день подарки должны вызывать эмоции и о чем-то напоминать.

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