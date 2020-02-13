День святого Валентина приближается, а что подарить девушке на День всех влюбленных пока не понятно? Мы поможем тебе решить эту нелегкую задачу. Для того, чтобы сюрприз удался, важно сделать его максимально индивидуальным. Если твоя пара сентиментальна – делай акцент на вашу историю любви и романтику, если практична – облегчи ее жизнь с помощью гаджетов, если обожает шопиться – присмотрись к ее косметическим брендам и брендам одежды. Если твоя любимая обожает читать и учиться чему-то новому – то мастер-классы и лекции тебе в помощь. Надеюсь, ты уловил ход наших мыслей, как и намеки своей барышни в преддверии Дня всех влюбленных.

Что подарить на День Святого Валентина девушке? Идеи подарков

Красивая обувь.

Ни одна девушка не откажется от красивой обуви! Это не обязательно должны быть туфли на высоченных каблуках. Кроссовки, кеды, лоферы, мюли, ботильоны… Не переживай, если эти слова тебе ничего не сказали. Лучше возьми свою девушку за руку, поведи в магазин и скажи – что оплатишь любую пару, которую она выберет. Так ты точно угодишь.

Гаджеты

Технические новинки сохраняют кучу времени и выполняют много полезных функций. Вариантов для подарка множество – все зависит о того, чем увлекается твоя половинка или что ненавидит делать по дому. Обожает спорт – присмотрись к фитнес-трекерам, водонепроницаемым наушникам-плееру для плавания. терпеть не может пылесосить – робот-пылесос уже подмигивает тебе с полки магазина. Ее ноутбук постоянно глючит – ты сам знаешь что делать.

Образование

Мастер-классы, лекции, курсы повышения квалификации… Бизнес-вумен они такие. Всегда смотрят вперед и работают над собой. Присмотрись к бизнес-литературе по ее профилю или дай возможность усовершенствовать навыки в сферах, которыми она увлекается. Нет, это не скучно. Ведь она искренне получает от этого удовольствие.

Романтическая прогулка

С этой женщиной ты помнишь все важные даты вашей пары: первый поцелуй, первая встреча, первое свидание? Она романтическая натура и любит внимание? Советуем создать максимально сентиментальную атмосферу в этот день: завтрак в постель, цветы прогулка по вашим особенным местам, романтическое свидание вечером и, конечно, замочек любви на мосту влюбленных. Не забудь запечатлеть этот день на фото, чтобы сделать фотокнигу.

Экстренный вариант

Бывает так, что День святого Валентина напрочь вылетает из головы. А хочется придумать что-то эдакое. Не успел ничего купить? Есть экстренный вариант. Сделай ей сертификат на три вето и три желания, которые действуют на протяжении года. И она может воспользоваться ими в любой ситуации и эти решения оспариваться не будут. А в дополнение – ты весь этот день будешь выполнять ее мелкие желания и поручения. Поверь, тебе может быть тяжело, но этот день сгладит все ваши мелкие конфликты. Желаем тебе терпения. Хотя… таким образом ты проверишь свою девушку тоже…

Что подарить девушке на День святого Валентина,

если ты хочешь расстаться?

Покупай вот это, дари.. и не благодари. Результат гарантирован. Если найдешь меховую шапку с кисточкой сбоку и стразами по ободку – 100% разойдетесь.

Не такие действенные варианты, но скандал будет точно:

– веник и совок,

– кастрюли и сковородки,

– фоторамка,

– чашка, посвященная ее знаку зодиака,

– весы и курс антицеллюлитного массажа,

– пополни ей мобильный телефон на 30 гривен,

– гвоздики в целлофане, любые цветы в целлофане и напылением из блесток,

– годовую подписку на tinder gold.

Надеемся, что мы вдохновили тебя на особый поступок. Пусть подарок на День святого Валентина попадет в самое сердце.

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